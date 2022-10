Pozzana sottomette i Leoni e Piazzoli esulta, Veglia illude, ma la cura Berrone sembra funzionare

Punti, punti, punti. Se forse non l'avete capito servono punti ad Atletico e San Giacomo, due certezze del calcio dilettantistico del torinese partite zoppicanti in questo avvio di stagione nonostante le grandi aspettative. 100 minuti di gioco roventi in una partita apertissima che il San Giacomo Chieri di Berrone (alla seconda in panchina con la Prima) è bravo a sbloccare con Veglia con uno dei classici tiri-cross tagliati e imprendibili per i portieri, punendo un Atletico poco cinico e che deve ringraziare Scaturro per il goffo auotogol che permette ai gialloblù di pareggiare i conti, ma la squadra di Piazzoli mette in atto la quinta rimonta in stagione (comprese quelle momentanee contro Pastorfrigor e Arquatese) e ribalta il risultato con Pozzana. Vittoria pesante per l'Atletico per rimanera aggrappato al gruppo di testa e non perdere terreno arrivata contro un grande San Giacomo che per largi tratti ha dominato il gioco e messo in difficoltà la corazzata gialloblù.

LA PARTITA

Scaturro pasticcia e Pezzana punisce. La partita è importantissima, non solo per i punti in palio ma perchè entrambe le squadre sono ancora alla ricerca della migliore condizione psicofisica e la tensione nei primi minuti si sente eccome con le due squadre molto contratte e chiuse bene in 40 metri, tanti duelli aerei e terreni a centrocampo e poca ricerca della costruzione dell'azione manovrate da parte di entrambe le compagini, ma all'8' si stappa il match: Atletico vicinissimo al vantaggio con Di Vanno che lancia Badji sulla destra che di prima serve al centro Capobianco ma tutto solo il 9 spara incredibilmente alto di testa. Un errore non da Capobianco che da 1-0 rischia di diventare 0-1 San Giacomo perché sul rinvio opposto, la difesa gialloblù buca e dà la possibilità a Lanza di presentarsi davanti a Busato, il portiere esce ma Lanza lo scavalca con un pallonetto che finisce per un soffio a lato, l'arbitro aspetta l'esito della conclusione e poi fischia la punizione al limite per i biancorossoblú dopo che Busato aveva travolto Lanza ed estrae il giallo fra le proteste degli ospiti che chiedevano il rosso per ultimo uomo ma sia Infantino che Rizzitano avevano recuperato.

Partita maschia e molto combattuta su ogni pallone con Berrone e Piazzoli molto tesi in panchina, soprattutto il tecnico dell'Atletico che vede la sua squadra troppo macchinosa, ma che va vicina di nuovo al vantaggio al 23' quando da corner sulla sinistra, Di Vanno disegna una parabola sul secondo palo dove c'è Massa tutto solo, il terzino conta i giri del pallone e batte in volèe lasciando immobile Gilardi ma non batte Sicchero, l'ultimo baluardo della difesa che salva sulla linea. Leoni di Chieri che nel complesso tengono meglio il campo e con un grande lavoro di Lanza riescono a mettere in costante apprensione la difesa gialloblù costretta sempre a correre all'indietro, come in occasione del calcio di punizione conquistato da Veglia vicino alla bandierina dal qaule nasce il vantaggio: l'esterno si incarica della battuta e mette un pallone tagliato insidioso nella mischia che non trova nessuna deviazione e supera Busato per il vantaggio dei Leoni. 0-1 meritato per la squadra di Berrone che dopo un solo giro d'orologio però, si tira la zappa sui piedi da sola: rinvio lungo dell'Atletico alla ricerca di un uomo, pallone lunghissimo che arriva dentro l'area di Gilardi che esce chiamando il pallone ma sul più bello viene scavalcato dal retropassaggio di Scaturro che gonfia la sua stessa rete. È pari e dopo 6' la squadra di Piazzoli completa la rimonta: combinazione Capobianco-Di Vanno e azione sviluppata sulla destra con Palmieri che mette al centro un gran pallone sul secondo palo per Pozzana che si inserisce indisturbato e conclude di sinistro, Gilardi arriva a respingere ma da dentro la porta e dopo qualche secondo Guglielminotti convalida il gol del 2-1 Atletico che chiude i primi 45'.

Paura Pacelli. I Leoni non sfondano. Secondo tempo che si apre con lo stesso 11 ma con una modifica tattica per la squadra di Piazzoli che vista la difficoltà nel ripiegamento dei centrali sui palloni in profondità del San Giacomo, torna con la difesa a tre Rizzitano-Massa-Infantino. Pronti via e subito fiato sospeso tutti preoccupati per Pacelli rimasto a terra per 3' per un colpo alla testa e al torace dopo essere caduto male dopo un contatto aereo con Iosif, ma il terzino non alza bandiera bianca e anche se non sta bene rientra in campo. Tuttavia proprio dalla sua parte i biancorossoblù sfondano con Del Conte ha sulla testa la palla del pari, Busato dice di no per un attimo e sulla respinta Lanza viene atterrato da Barbati che salva tutto, tutto regolare secondo l'arbitro. 13 sul cronometro ma solo 2 minuti di gioco effettivi tra le tante interruzioni e interventi dei medici. Meglio il San Giacomo alla ripresa della partita con la pressione altissima di Lanza, Del Conte e Veglia andando di nuovo a sibilare a una spanna dall'incrocio dei pali con Del Conte con una volèe da fuori area a Busato battuto.

Atletico molto contratto in questo secondo tempo tutto racchiuso nella sua metà campo cercando costanti lanci lunghi che diventano facile preda della difesa di Berrone. Intorno alla mezz'ora il match diventa molto più aperto con l'Atletico che si affida alla velocità e all'estro dei nuovi entrati La Rosa e Fascio ma i Leoni rispondono colpo su colpo alla ricerca del pari arando la corsia di destra con un Del Conte sempre più nel vivo del gioco e il solito Veglia che può inventarsi qualcosa ad ogni pallone toccato, ma Busato e l'Atletico reggono. Il cronometro però scorre e il nervosismo sale all'impazzata sia in campo (vedi il contatto a palla lontana tra Iosif e Pozzana col primo ammonito da Guglielminotti) che sugli spalti con qualche battibecco tra i tifosi. Un finale che si preannuncia incandescente con più di 5' di recupero e il risultato ancora in bilico con l'Atletico che non riesce a chiudere i giochi, ma con esperienza la squadra di Piazzoli tiene lontano il pallone dalla sua area e Busato non rischia più nulla fino al triplice fischio che regala all'Atletico Torino la seconda vittoria in campionato e a Berrone la seconda sconfitta consecutiva, ma il San Giacomo è tornato a essere il San Giacomo.

IL TABELLINO

ATLETICO TORINO-SG.CHIERI 2-1

RETI (0-1, 2-1): 34' Veglia (S), 35' aut. Scaturro (S), 41' Pozzana (A).

ATLETICO TORINO (4-3-3): Busato 6.5, Massa 6, Rizzitano 6.5, Palmiere 5.5 (33' st Rongioletti sv), Infantino 6.5, Pacelli 6.5 (10' st La Rosa 7), Badji 6, Barbati 6, Capobianco 5.5 (18' st Fascio 6.5), Di Vanno 6.5 (33' st Onjefu sv), Pozzana 7. A disp. Grande, Costamagna, Nita, Ferro, Tine. All. Piazzoli - Scogniamiglio 6.5. Dir. Daniele - Gentili.

SG.CHIERI (4-3-3): Gilardi 6, Iosif 6, Calindro 6, Sicchiero 6.5, Scaturro 6, Bai 6.5, Cavicchioli F. 6.5, Longo V. 6 (45' st Anselmi sv), Lanza 7, Del Conte 6.5, Veglia 7 (40' st Zaghi sv). A disp. Crivellaro, Cimino, Gorgerino, Pivato, Mastrandrea, Sabena, Romano. All. Berrone - Crivello 6.5. Dir. Scarino - Oddenino.

ARBITRO: Guglielminotti di Biella 5.5.

COLLABORATORI: Berbotto e Lefosse.

AMMONITI: 9' Busato (A), 39' Infantino (A), 38' st Badji (A), 40' st Iosif (S), 44' st Sicchiero (S).