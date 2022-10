Quel tacco alla Ibra che parla valdostano: è goduria gialloblù

Una prova per dare segnali alle rivali e poter nuovamente inserirsi nei discorsi playoff. In Valle d'Aosta la vittoria di oggi è un segno forte e lo Charvensod, volente o nolente, lo sa: un 2-1 al Lesna Gold, in trasferta, con due colpi da maestro da parte di Xavier Vuillermoz e Sterrantino, autori di due perle vere. Il primo con una frustrata di testa, il secondo con un colpo di tacco degno del miglior Ibrahimovic, simbolo di una partita estremamente maschia e comunque divertente.

La squadra di Bonello va in contro alla terza sconfitta in campionato, questa volta attaccando tanto e faticando ad essere davvero pericolosi dalle parti di Bianquin. La vera perla è il gol di Monteleone, subentrato dalla panchina, ma che non è bastato per portare in casa oronera almeno un punto per mantenere il passo delle prime. Il Lesna dovrà trovare di nuovo la via della vittoria già in settimana contro il Lascaris (coppa Promozione), prima di un altro match casalingo, questa volta contro il Carrara.

Xavier Vuillermoz, girata chirurgica

Sicuramente non una gara di danza classica a Grugliasco. Lesna Gold e Charvensod la impostano da subito sul puro agonismo, con molti scontri al limite e qualche “colpo proibito” già dai primi minuti. La direzione di gara però è chiara: pochi fischi e si gioca e di conseguenza il livello della bagarre aumenta così come lo spettacolo. Per il primo acuto degno di nota bisogna aspettare il quarto d’ora abbondante e a referto lo mette il cap del Lesna Chiatellino: stop delicato destro l’area, dribbling ad accentrarsi e fucilata mancina che si stampa sulla traversa. Poca fortuna per i padroni di casa, proteste invece per gli ospiti, che reclamano un rigore al 20’ per il contatto tra Sterrantino e Benedetti, ma il direttore di gara mantiene il metro di giudizio e lascia correre dopo il contrasto. La gara prosegue su questi ritmi, dove a provare maggiormente a pungere resta il Lesna, ma le occasioni create sono soprattutto mischioni in area che portano a pochi risultati concreti.

Lo Charva si illumina dopo la mezz’ora, grazie a un tiro improvviso che sa di scossone: Joly raccoglie una palla vacante al 31’, colpisce da 30 metri di mezzo esterno destro e con una parabola apparentemente imprendibile la indirizza all’incrocio, ma Marinaro vola e sventa tutto in corner. Il portiere oronero, poco dopo, non può invece niente sulla punizione tagliata di Barbiero e sulla girata di testa chirurgica di Xavier Vuillermoz, che insacca alla destra del portiere e porta in vantaggio i valdostani al 33’. La reazione del Lesna arriva, seppur con pochi acuti ma tanta costanza in zona gol: tolta un’azione prolungata sul finale di primo tempo, conclusa da Varvelli e deviata in corner all’ultimo dalla retroguardia gialloblù, il Lesna non punge e va a riposo sotto di un gol.

Sterrantino, tallone da killer

Aprire un secondo tempo meglio di così è davvero difficile. Alla prima vera azione della ripresa, su un piazzato di Mazzocchi, sul primo palo si inserisce Sterrantino che con un colpo di tacco alla Ibra (o alla Mancini per i più nostalgici) buca Marinaro e firma il 2-0 per lo Charvensod. Un duro colpo per gli oronero, che ora si ritrovano sotto di due reti e in grossa difficoltà per poter ribaltare i gialloblù, decisamente in palla sul piano fisico. Bonello, dalla tribuna, dà il via alla girandola di cambi: entrano Gritella, Selvaggio, De Pasquale e Monteleone per provare a ribaltarla. Un colpo di frusta prova a darla Varvelli con un colpo di testa in area al 5’, larga di poco dalla porta di Bianquin, ma tolto ciò c’è tanta confusione nonostante il Lesna si riversi completamente davanti. Lo Charvensod rischia anche il tris con il colpo volante di Thomas Gazzera (punizione di Furfari e sponda di Mazzocchi), ma il tiro va largo alla sinistra di Marinaro.



Sterrantino l'ha fatto brutto: per raccontarvelo meglio prendete questo "golletto" di Ibra ad esempio

Occhio però ai lampi dei bomber, quelli che possono riaprire le partite all’improvviso, al primo grande tiro in porta della giornata. Su un bel cross morbido di Montanino, Monteleone fa una delle sue giocate e con un colpo alla Higuain dei tempi d’oro colpisce perfettamente in girata e insacca all’angolino senza lasciare scampo a Bianquin. Ed è qui che la partita pare realmente riaperta: lo Charvensod si spaventa e inevitabilmente si contrae all’indietro, il Lesna prende coraggio e inizia a spingere con maggiore convinzione per trovare il clamoroso pari. Fermanelli mette Daricou per alzare un po’ la squadra, ma non sembra servire molto perché il Lesna crea: Chiatellino ha una bella mattonella dal limite al 38’ ma va alta. Minuti finali pazzeschi: lo Charva finalmente torna a pungere davanti e spaventa tantissimo il Lesna al 40’, con il gran cross di Daricou da sinistra e il colpo a botta sicura di Thomain, che prende però clamorosamente la traversa bassa e la linea; sul corner subito immediato sempre Daricou stacca indisturbato, ma la palla va alta. Al Lesna restano mischie e occasioni molto confuse e poco precise: per lo Charvensod è una manna dal cielo per mantenere un risultato preziosissimo. E dopo un recupero infinito, causa anche infortunio alla testa per Sbriccoli, i valdostani chiudono con una vittoria: lo Charvensod esce da Grugliasco con 3 punti pesantissimi.

IL TABELLINO

LESNA GOLD-VDA CHARVENSOD 1-2

RETI (0-2, 1-2): 33' Vuillermoz X. (V), 3' st Sterrantino (V), 30' st Monteleone (L).

LESNA GOLD (4-2-3-1): Marinaro 6.5, Di Santis 5.5 (36' st Sbriccoli sv), Barbagallo 6, Montanino 6, Benedetti 5, Racioppi 5.5 (11' st Monteleone 7), Ballone 6 (17' st Gritella 5.5), Chiatellino 6.5, Nazeraj 5.5 (13' st De Pasquale 6), Mantovan 5.5 (10' st Selvaggio A. 6), Varvelli 6. A disp. Ciliberti E., Fiolo, Marchionni, Villa. All. Bonello 6. Dir. Gallitelli - Trivellin.

VDA CHARVENSOD (4-3-1-2): Bianquin 6, Joly 7, Jotaz 6.5, Barbiero 6.5, Vuillermoz X. 7.5, Chamonin 6.5, Mazzocchi 7 (33' st Jorrioz P. sv, 46' st Vuillermoz D. sv), Furfari 6.5, Thomain 6, Gazzera 6.5 (43' st Mammoliti Ge. sv), Sterrantino 7.5 (33' st Daricou 6.5). A disp. Garnero, Salvadori, Berthod, Servidio, Tibone. All. Fermanelli 7. Dir. Gazzera - Maredda.

ARBITRO: Sullo di Pinerolo 7.

COLLABORATORI: Falco e Rivoira.

AMMONITI: 21' Racioppi (L), 31' Sterrantino (V), 36' Gritella (L), 4' st Barbiero (V), 39' st Selvaggio A.[04] (L), 47' st Jotaz[04] (V), 49' st Benedetti (L).

ESPULSI: 49' st Benedetti (L).