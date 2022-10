Un finale thriller regala la testa della classifica

La vittoria di oggi del Casalpusterlengo diventa storica, in quanto trattasi della prima affermazione davanti alla nuova denominazione dello stadio intitolato allo storico presidente Cisco Friggè, oltre che di vitale importanza per il campionato in corso. Il 2-1 nel sentitissimo derby contro il Sancolombano consente al club di issarsi in vetta alla classifica, seppur insieme al CG Bresso, a quota 16 punti. Eroe di giornata è Isuf Myrteza, che regala in pieno recupero i tre punti, segnando un gol che ha mandato letteralmente in delirio un pubblico bramoso di togliersi questa soddisfazione. Nel primo tempo, al 20', è andato a segno capitan Tomasoni, raggiunto nella ripresa dal rigore trasformato al 36' da Pinciroli, che sigla un penalty conquistato dallo straripante Di Frisco. La copertina se la prende però il numero 11 casalino, riuscendo a marchiare una prestazione maiuscola con la rete che diventa iconica per il club. Guaitamacchi espulso può comunque sorridere per la vetta conquistata; Baroni recrimina per l'occasione di Ausanio non concretizzata subito dopo la rete del pari e i suoi rimangono invischiati nella zona playout, a quota 8 punti.

MYRTEZA ILLUMINA, TOMASONI SEGNA

Clima incandescente da derby sugli spalti, con annessa coreografia dei supporters casalinghi a caricare ulteriormente un match già atteso di suo. E dopo un minuto e mezzo i locali hanno subito una ghiotta occasione per scaldare il pubblico: corner di Cheddia con il mancino e colpo di testa di Myrteza che si libera bene dalle marcature, ma Ramella sventa la minaccia. Moduli speculari per le due compagini, che cercano di trovare qualche traccia per vie centrali, sebbene le difese appaiano abbastanza solide. Il più pericoloso è sempre il numero 11 di Guaitamacchi: al 17’ riceve un bel pallone filtrante e calcia in diagonale, ma il suo destro si spegne poco lontano dal palo. Quasi inevitabile che lo zampino nel vantaggio del Casalpusterlengo lo metta lui: al 20’, punizione decentrata sulla sinistra e cross dell’attaccante biancorosso per la testa di capitan Tomasoni, che non lascia scampo alla retroguardia del Sancolombano. Nonostante la carenza di occasioni nitide, la sfida è davvero viva, complice l’atmosfera che avvolge il Friggè e l’intensità agonistica che le contendenti producono sul terreno di gioco, con un Myrteza perennemente sugli scudi, il quale concede qualche perla individuale da far lustrare gli occhi ai presenti. Al tramonto dei 45 minuti, poco prima del rientro negli spogliatoi, è Cheddia a tentare la via del raddoppio con un mancino rasoterra, ma Riboni quasi sulla linea di porta scaccia e manda le squadre all’intervallo separate da un solo gol.

NEL SEGNO DEI NUMERI 11, MA FESTEGGIA MYRTEZA

Ripresa che inizia con un piglio diverso, soprattutto da parte dei ragazzi di Baroni: dopo un minuto è Spedini a trovare gli spazi e liberare il sinistro per la conclusione, ma Frontori, con qualche difficoltà, tiene inviolata la porta. Risposta casalina al 6’: Claudio Biba controlla ed elude il contrasto morbido di Piagni al limite, poi accarezza la sfera tentando un “cucchiaio” di tottiana memoria, ma il pallone non scende e si perde di poco alto sulla traversa. Di giocata in giocata: all’8 cross dalla sinistra e “colpo dello scorpione” di Benini, che con un tacco sinistro rischia di far urlare al capolavoro. Gli ospiti vanno al caccia del pareggio: al 18’ corner corto veloce e battuta in mezzo per il colpo da pochi passi di Ghidaoui, che non impatta bene e spreca una grande opportunità per fissare nuovamente il match in equilibrio. I nervi sono tesi: al 20’ espulso Guaitamacchi a causa di veementi proteste. La girandola di sostituzioni porta l’incontro ad una fase di stallo, fino al sussulto di Di Frisco: al 27’ entra in possesso sulla sinistra e si beve due avversari, con un rasoterra in mezzo che mette in crisi la difesa che rischia un autogol, ma che alla fine rimedia, facendo tirare un grosso sospiro di sollievo ai suoi. Ed il numero 11, così come l’omologo Myrteza, è il protagonista dell’azione che porta al pari pur senza la sua firma al 36’: solita iniziativa devastante sulla sinistra, il subentrato Biba lo stende e l’arbitro Ronchi di Monza assegna il penalty. Pinciroli non sbaglia e dedica la rete ai tifosi presenti sugli spalti. L’inerzia della partita cambia: Ausanio entra in campo e rischia di segnare al primo pallone toccato, al 38’, con un dribbling splendido in area e tiro rasoterra che Frontori miracolosamente respinge. Gara formidabile, la tensione si taglia a fette e al primo minuto di recupero arriva il gol che manda in delirio il Friggè: Myrteza approfitta di una respinta corta di Ramella su un’incursione dalla sinistra e fa impazzire lo stadio, regalando il primo successo e la testa del campionato.

IL TABELLINO

CASALPUSTERLENGO-SANCOLOMBANO 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 20’ Tomasoni (C), 36’ st Pinciroli rig. (S), 46’ st Myrteza (C).

CASALPUSTERLENGO (4-3-3): Frontori 7, Alpoli 6 (14’ st Biba M. 5.5), Silvani 7 (40' st Pria sv), Grossi 6.5, Landi 6.5, Tomasoni 7, Pezzi F. 6, Visigalli 6 (21' st Mazzucchi M. 6), Biba C. 6 (30' st Mazzucchi L. sv), Cheddia 6 (47’ st Prudente sv), Myrteza 8. A disp. Ghidini, Savi, Paraschiv, Pezzi L. All. Guaitamacchi 7.

SANCOLOMBANO (4-3-3): Ramella 6.5, Serafini 6.5, Ghidaoui 6.5, Riboni 5.5 (8’ st Castri 6), Piagni 6, Della Torre 6 (44' st Gennari sv), Messa 5 (8’ st Civiero 6), Pinciroli 7, Spedini 6.5, Benini 6 (28' st Di Toma sv), Di Frisco 7.5 (37’ st Ausanio 6.5). A disp. Vogli, Iacobazzi, Rizzo, Bolotti. All. Baroni 6.5.

ARBITRO: Ronchi di Monza 6.5.

ASSISTENTI: Lattanzi e Masciullo.

AMMONITI: Alpoli (C), Mazzucchi L. (C), Ramella (S), Myrteza (C).

LE PAGELLE

CASALPUSTERLENGO

Frontori 7 Bravo in presa quando esce e raccoglie la sfera, tiene a galla i suoi dopo l’1-1 tirando fuori un intervento da capogiro su Ausanio.

Alpoli 6 Rimedia un giallo nei primi 45 minuti, perde qualche duello, ma rimane sul pezzo.

14’ st Biba M. 5.5 Entra e cerca di tenere la posizione, anche se Di Frisco è un cattivo cliente e se ne accorge in occasione del fallo da rigore.

Silvani 7 Ottima chiusura in avvio di testa accentrandosi su un tentativo insidioso degli ospiti. Bel passo anche in fase avanzata, è intelligente tatticamente e riesce a pulire dalle retrovie con eleganza. (40’ st Pria sv).

Grossi 6.5 Quasi a uomo sul pericolo Benini, rimane arretrato, baluardo difensivo fino all’azione che porta al pareggio ospite.

Landi 6.5 Nel primo tempo non concede praticamente campo agli attaccanti banini, annullando di fatto Spedini. Nella ripresa bene, ma la squadra concede qualcosa in più.

Tomasoni 7 Il capitano perde un brutto pallone al quarto d’ora che rischia di innescare Benini, ma si fa perdonare pochi minuti dopo insaccando un pallone prezioso sugli sviluppi del calcio piazzato che porta all’1-0.

Pezzi F. 6 Trascina gli avversari su di lui liberando spazi per i compagni.

Visigalli 6 Impegno costante, prova anche a disegnare qualche cross invitante per gli inserimenti.

21’ st Mazzucchi M. 6 Partita nella norma.

Biba C. 6 Gioca molto di sponda per i due compagni di reparto, nella ripresa tenta un colpo alla Totti. (30’ st Mazzucchi L. sv).

Cheddia 6 Il sinistro del prodigio numero 10 è caldo fin dalle prime battute, ma non riesce ad accendersi in modo deciso.

Myrteza 8 Prova subito con un colpo di testa velenoso, va vicino più volte al gol e poi griffa l’incontro con un assist per il suo capitano. Imprendibile, quando ha il pallone tra i piedi semina il panico negli avversari. Il gol è la ciliegina su una prestazione da paura e che fa felice il popolo di Casalpusterlengo: gol memorabile.

All. Guaitamacchi 7 Ex che sente molto la partita, giocano lavorando molto sullo sgusciante Myrteza. Un calcio pulito e organizzato, con tanti margini di crescita che possono far ben sperare. Molto bene l'impiego di uomini su Benini.

SANCOLOMBANO

Ramella 6.5 Sfodera un intervento a freddo di assoluto rilievo.

Serafini 6.5 Capitano, cerca spesso di imbucare la sfera per i compagni in inserimento. Si spende sempre, energie da vendere.

Ghidaoui 6.5 Nel primo tempo qualche recupero degno di nota sulle azioni locali, sfiora il gol nella ripresa.

Riboni 5.5 Leggero in un paio di occasioni, dove lascia margine ai suoi avversari, soffre il dinamismo di Myrteza. Salva nel finale su Cheddia ma non è stata la sua miglior prestazione.

8’ st Castri 6 Qualche disimpegno errato, ma prova assolutamente sufficiente.

Piagni 6 Gara ordinaria, senza spunti particolari.

Della Torre 6 Responsabilità collegiale nella rete dello svantaggio, gioca una gara comunque sufficiente. (44’ st Gennari sv).

Messa 5 Poco incisivo nel primo tempo, si vede davvero troppo poco: sostituito a inizio ripresa.

8’ st Civiero 6 Buon impatto sul match, cresce insieme a tutto il gruppo.

Pinciroli 7 Pecca in controllo in qualche circostanza, ma è un lottatore e non lascia un centimetro quando è in azione. Moto perpetuo, si toglie la soddisfazione di segnare su rigore il momentaneo 1-1.

Spedini 6.5 Primo tempo con pochi contributi in termini di pericolosità, complice una marcatura efficace operata dalla difesa di Guaitamacchi. Nella ripresa parte col piede giusto scaldando i guantoni di Frontori e sale di tono.

Benini 6 Viene temuto e si vede dalla costante presenza di almeno un uomo fisso. Lui, però, riesce sempre a ritagliarsi qualche spazio: sfiora una rete magistrale nel secondo tempo, ma soffre l'asfissiante marcatura. (28’ st Di Toma sv).

Di Frisco 7.5 Tecnico, prova a farsi notare con qualche giocata esteticamente valida nel primo tempo. La sua mobilità e la sua elasticità fanno ammattire gli avversari, con Biba costretto a stenderlo e a concedere il rigore: incontenibile.

37’ st Ausanio 6.5 Sfiora il gol appena entrato che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro.

All. Baroni 6.5 I cambi sono giusti e danno la verve ad una squadra che rimane sempre in partita. Di Frisco sulla sinistra è la chiave per poter spaccare qualsiasi gara.

ARBITRO

Ronchi di Monza 6.5 Tiene qualche cartellino in tasca, ma la gestisce con ordine, evitando di incattivire una partita già molto sentita. Sul rigore ineccepibile nonostante qualche classica protesta.

LE INTERVISTE

Soddisfazione per Francesco Guaitamacchi, allenatore del Casalpusterlengo: «Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma in termini di finalizzazione dovevamo fare di più. L'1-0 era un pò stretto, soprattutto dopo la prima mezz'ora disputata, e non è la prima volta che ci accade. Noi facciamo bene ma non concretizziamo abbastanza: è il dettaglio che rimprovero sempre a questa squadra, c'erano tutti i presupposti per raddoppiare prima dell'intervallo. Nella ripresa siamo calati e abbiamo sofferto un pò di più. Ci siamo abbassati troppo, convinti che bastasse il vantaggio di misura, ma così non è. Quest'anno abbiamo qualche problema in più a gestire la fase difensiva. Poi, però, c'è stata la reazione con voglia. Sono saltati gli schemi, contava solo l'aspetto emotivo e siamo riusciti ad ottenere il punteggio pieno. La squadra in campo è ordinata, dobbiamo essere più cinici». Sull'espulsione: «Io stavo gridando nei confronti di un mio calciatore e il guardalinee mi ha indicato di restare nella mia area tecnica. A me è scappato un "ma che cosa vuoi?" e sono stato espulso». Sul campionato: «Vogliamo lottare fino alla fine, ad aprile vedremo dove saremo».