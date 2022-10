Veglio con un lampo regala la vittoria ai biancoverdi. Orilio (con una sciocchezza) condanna il Villastellone

Tutto pronto sul campo del Villastellone per la settima giornata del campionato di Promozione girone C, che vede confrontarsi Villastellone e Sommariva. Match dai risvolti interessanti dato che le due squadre sono rispettivamente quinta ( Sommariva ) e sesta (Villastellone). Entrambe sono in lotta per la zona playoffs e l'intenzione da ambo le parti è quella di continuare a macinare punti per rimanere agganciati al treno per la promozione. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo la sconfitta fuori casa contro il Busca per 3-0. I ragazzi di Giulio Zanotti vogliono cancellare la brutta sconfitta e riprendere il cammino in campionato con un risultato positivo. Zanotti schiera 4-3-1-2 con Petullo dietro a Miello e Massera in modo a mettere in difficoltà la difesa biancoverde con gli scatti in profondità degli attaccanti. Sull'altra panchina Giovanni Carena e il Sommariva, arrivano col morale alto dopo la bella vittoria casalinga contro L'atletico Racconigi. Ospiti che si schierano con un 4-2-3-1, con le ali a far il doppio lavoro offensivo/difensivo e i due centrocampisti centrali Boggione Matjia a giostrare il gioco.

Possesso Sommariva, Villastellone a folate Match che inizia in maniera ben definita, il Sommariva gestisce palla facendo girare velocemente la sfera, mentre i padroni di casa si compattano bene per recuperare e ripartire. Biancoverdi che sin dai primi minuti lasciano intravedere buone cose. La prima occasione della partita è per Morone, il numero 4 del Sommariva vince un contrasto sulla trequarti avversaria, non ci pensa due volte e quando vede il pallone rimbalzare davanti a lui, va di sinistro di potenza, palla abbastanza centrale ma Zago forse impallato da qualche avversario non la vede partire e d'istinto para col braccio mettendo in angolo, brividi sin da subito per Zanotti in panchina. La pressione degli ospiti è alta in questi primi minuti di gioco, il Villastellone fa fatica a trovare sbocchi interessanti a centrocampo, dove la pressione biancoverde è altissima. I difensori rossoblù sono costretti a lanciare lungo per gli attaccanti, spesso però la palla viene perduta. Al 7' il Sommariva conquista un calcio d'angolo dalla destra. Batte Burzio, che trova sul secondo palo Matjia, ma il numero 5 in maglia biancoverde anche se completamente solo arriva leggermente in ritardo ed impatta debolmente, facile per Zago.

Dopo il secondo brivido in pochi minuti i padroni di casa riescono a trovare la quadra e si compattano, riuscendo a mettere in difficoltà la difesa avversaria spesso sulla destra con i cross di Petullo. Il Villastellone in questa fase ha il controllo del pallone, la pressione avversaria dei primi minuti sembra essersi diradata dopo le occasioni iniziali. Ma al 15' la difesa rossoblù viene infilata da un filtrante di Boggione ( bravo a vedere Veglio scattare) dopo aver recuperato palla a centrocampo da un passaggio maldestro del reparto difensivo del Villastellone. Come detto Boggione infila per Veglio, il numero 9 biancoverde, salta un difensore di velocità, poi a tu per tu con Zago, finta e scarta il portiere, per poi facilmente appoggiarla in rete per l'1-0 del Sommariva. Doccia ghiacciata per i padroni di casa che nel momento in cui avevano scavallato la pressione asfissiante degli avversari subiscono il gol dello svantaggio.

Nonostante però lo svantaggio il Villastellone è in campo e vuole trovare il pareggio, ma i ragazzi di Zanotti giocano con fretta e con la pressione del gol subito e questo influenza e non poco la qualità delle scelte di passaggio, spesso sbagliate. Il Sommariva sa chiudersi molto bene in difesa, lo dimostra il centrocampo che nel momento di bisogno si piazza davanti alla difesa con Boggione e Matjia, i due con le loro capacità di lettura del gioco, rendono dura la vita a Petullo intento ad inventare. Occasioni vere e proprie faticano ad arrivare, le due squadre si coprono bene e lasciano pochi spazi negli ultimi 20 metri, ma i padroni di casa soprattutto con Massera riescono a sfondare più facilmente sulla destra, i suoi crosso però non vengono sfruttati dai compagni. Biancoverdi che quando hanno la palla non forzano la giocata, anzi giocano pulito e con semplicità, aspettando il momento giusto per colpire. Al 34' però l'occasione ce l'ha il Villastellone, Zago rinvia con i piedi su Gariglio che spizza di testa per Petullo, il diez sterza sul sinistro e va al cross sul secondo palo dove sbuca Massera, il numero 9 rossoblù impatta alla perfezione al volo con sinistro ad incrociare, la palla viaggia verso il sette a Corio battuto, ma l'estremo difensore del Sommariva viene salvato dal palo che respinge la sfera lontana dall'area. Brivido gelido per la panchina biancoverde. Il primo tempo però finisce sostanzialmente qui, 1-0 per il Sommariva.

Calma e gestione del biancoverde, sciocchezza Orilio La seconda frazione di gioco riprende in maniera completamente diversa dal primo tempo, il Villastellone entra in campo con un'energia diversa e con la voglia di ribaltare la situazione. Passano 4' e De Maistre recupera un buon pallone a centrocampo, il numero 7 rossoblù vede e serve con un lancio lungo Massera che salta di forza un difensore, a tu per tu con Corio però esita troppo e come un treno arriva da dietro Morone che prende la palla con un intervento magistrale salvando il risultato. Si dispera Massera che sa di aver sprecato un'ottima chanche per il pareggio. Ospiti che dopo il brivido si ricompattano e ricominciano la loro infinita trama di gioco, con un possesso palla volto a far uscire gli avversari per poi colpirli. I piani del Sommariva però vengono disturbati da Orilio ( entrato dopo poco nel primo tempo per l'infortunio di Miello) che in questo secondo tempo ha quel qualcosa in più. Il numero 19 rossoblù semina il panico sulla fascia sinistra, dove mette in difficoltà più volte Ndoj che fatica a tenere il suo passo. Al 12' lo stesso Orilio dribbla bene a centrocampo un paio di avversari, poi alza la testa e vede Massera che scatta in profondità, il numero 19 del Villastellone lancia il compagno, che stoppa e avanza fino alla linea di fondo, rientra sul destro e calcia sul secondo palo, ma Corio è vigile e respinge in angolo. Il Villastellone è in partita e vuole il pareggio a tutti i costi, ma al 22' arriva la doccia fredda peri padroni di casa. Orilio va a pressare Morone che è intento a proteggere il pallone per farlo uscire sul fondo, ma il numero 19 in maglia rossoblù va in scivolata da dietro colpendo l'avversario in maniera fallosa. L'arbitro non può che estrarre il secondo cartellino giallo e mandarlo sotto la doccia in anticipo. Errore probabilmente frutto della frustrazione, ma è una sciocchezza che pesa tanto per la squadra di casa che stava cercando di raggiungere il pareggio.

L'uomo in meno si sente eccome, il Sommariva a centrocampo ha ormai completa libertà di gestire la palla e di far passare i minuti. Gli ospiti con l'uomo in più possono giocare con tranquillità e soprattutto possono evitare di forzare le giocate. Il Villastellone accusa il colpo e non riesce più ad uscire dalla propria metà campo se non in rarissime occasioni. Sommariva che comunque avanza, un golo solo di vantaggio potrebbe comunque non bastare, il calcio è strano ed imprevedibile e l'allenatore Giovanni Carena lo sa bene. Al 26' il neo entrato Dia si crea da solo una buona occasione, dribbling secco sul terzino sinistro del Villastellone, poi rientra sul destro dentro l'area, ma al momento del tiro scivola e non impatta bene la sfera, para facile Zago. Gli ultimi minuti sono un "assedio" biancoverde alla porta di Zago, il numero 1 del Villastellone evita per altre due volte il doppio svantaggio, ancora su Dia al 36', ma l'attaccante Sommarivese impatta debolmente e al 45' quando compie un vero è proprio miracolo sul tiro da pochi passi di Gili.

Finisce qua, il Sommariva vince di misura sul Villastellone. Ospiti che volano a 14 punti in classifica. Così facendo mantengono la quinta posizione e tengono la scia del Carignano a quota 15 e un occhio anche al Carmagnola a "soli" tre punti di distacco. Inoltre i biancoverdi staccano di altre tre lunghezze proprio il Villastellone. Padroni di casa che escono dal campo delusi, oggi la prestazione c'è stata ma a folate. I rossoblù scendono al settimo posto, superati in questa giornata dal Villafranca, il campionato è lungo e la zona playoffs non è così lontana.

IL TABELLINO

Villastellone-Sommariva 0-1

RETI: 15' Veglio (S).

VILLASTELLONE: Zago 6.5, Gariglio St. 5.5 (18' st Capuzzo 6), Costa 6, Altavilla 6 (8' st Favaretto sv, 42' st Bari sv), Vitrotti 5.5 (18' st Berrino 6), Cavaglià S. 6.5, De Maistre 5.5, Starace 6, Massera 6.5, Petullo 6, Miello sv (22' Orilio 5). A disp. Marcolin, Lai, Presta, Collura. All. Zanotti 6. Dir. Baccan - Piovano.

SOMMARIVA: Coria 6.5, Ndoj 6.5 (28' st Dieye 6.5), Galvagno 6, Morone E. 7, Matija 6.5, Valsania 6, Burzio 6.5, Boggione 7, Veglio 7.5 (14' st Dia 6.5), Di Prima 7 (42' st Gili sv), Novara 6. A disp. Falco, Marchisio, Battaglino, Costa, Rosso, Brero. All. Carena - Caffer 6.5. Dir. Nervo - Salatino.

ARBITRO: Cremasco di Torino 6.5.

ASSISTENTI: Felis e Orlando.

ESPULSI: 22' st Orilio (V).

AMMONITI: Galvagno (S), Orilio (V), Orilio (V), Petullo (V), Vitrotti (V).

LE PAGELLE

VILLASTELLONE

Zago 6.5 Poco impegnato a dire la verità, nel finale di partita mostra le sue qualità da portiere salvando bene su un paio di tentativi pericolosi. Sul gol preso può fare poco e tu per tu per il portiere è sempre un terno al lotto.

Gariglio 5.5 Partita di grande sofferenza la sua, viene pressato ogni volta che riceve palla e va in affanno quando Burzio parte in velocità.

18'st Capuzzo 6 Entra quando la squadra sta spingendo, da il suo contributo in fase di pressing e recupero. Il rosso a Orilio lo costringe a scalare indietro.

Costa 6 Tiene meglio il duello sull'altra fascia dove da filo da torcere a Novara. In fase offensiva non si vede mai.

Altavilla 6 Fa da perno davanti alla difesa, intercetta numerosi palloni ma perde altrettanti contrasti, non lucidissimo oggi ma ha dato tutto.

Vitrotti 5.5 Il capitano oggi non ha inciso molto, anzi ha faticato molto soprattutto nel primo tempo dove non è riuscito col fisico a vincere il contrasto con Veglio, risultato gol del vantaggio avversario.

Cavaglià 6.5 Soffre tutto il tempo che sta in campo, ma ha una personalità da leone. Non ha mai paura del contrasto, gioca a testa alta anche se è difensore, imposta ( o ci prova) per i compagni. Lotta fino all'ultimo centimetro sempre.

18' st Berrino 6 Entra e da tutto quello che ha, lotta e non si risparmia, ma la gara è già indirizzata.

De Maistre 5.5 Qualche lampo nel primo tempo ma nulla di eccezionale. Nella ripresa soprattutto dopo l'espulsione del compagno sostanzialmente sparisce e non riesce ad incidere.

Starace 6 Nel primo tempo riesce a cucire il gioco dei suoi con intelligenza tattica. Nella ripresa soffre molto di più ma non si risparmia di un cm.

Massera 6.5 Ci ha provato, ha avuto almeno 3 palle gol, due clamorose che potevano quantomeno portare al pareggio, premiata la voglia che ha avuto fino alla fine di segnare. Oggi però le cartucce le ha dimenticate a casa.

Petullo 6 Si accende solo nel finale dei due tempi, troppo poco per impensierire gli avversari.

Miello sv Ancora la sfortuna... 22'pt Orilio 5 Entra con la voglia di spaccare il mondo e lo fa, è ilo migliore dei suoi nel primo e nel secondo tempo. Ma al 22' della ripresa la sciocchezza che lo manda sotto la doccia in anticipo.

All.Zanotti Giulio 6 La squadra aveva tutte le carte in regola per poter quanto meno pareggiare, qualche errore di troppo in fase di impostazione e il rosso nel secondo tempo hanno tagliato le gambe ai suoi.

Sommariva

Coria 6.5 Impegnato davvero poco oggi. Salva un paio di tiri insidiosi nel primo tempo e ringrazia il palo sul tiro di Massera che lo avrebbe visto battuto.

Ndoj 6.5 Prestazione buona la sua oggi, soprattutto nel primo tempo dove non fa praticamente mai passare nessuno dalla sua parte. Nella ripresa soffre un po' le sterzate di Orilio. Sostituito per dare forze fresche alla squadra.

14'st Dieye 6.5 Entra molto bene, sfrutta le sue lunghe leve e la sua fisicità per difendere il pallone. Non grandi cose ma tanta voglia.

Galvagno 6 Fatica e non poco nel primo tempo. Spesso messo in mezzo agli avversari va in affanno. Si fa saltare con troppa facilità quando gli avversari avanzano. Nella ripresa invece inverte la tendenza e copre come sa.

Morone 7 Partita da leader difensivo incredibile. Salva in gol già fatto di Massera intervenendo alla perfezione sulla palla. Inoltre gioca 90' con la "cattiveria" agonistica giusta, comanda lui la squadra come vuole, la fa salire e la fa ricompattare quando serve. Leader della squadra.

Matjia 6.5 Prestazione autorevole oggi la sua, assieme a Boggioni comanda a centrocampo per quasi tutta la partita. Qualità quantità, insomma un centrocampista completo.

Valsania 6 Non tantissimi pericoli per la difesa oggi, ma in quelle poche occasioni ha faticato un po', comunque prova buona la sua.

Burzio 6.5 Si accende nella ripresa, le sue accelerazioni sono devastanti sulla destra. Nel primo tempo è rimasto più in ombra perchè marcato più stretto.

Boglione 7 Assieme a Matija domina il centrocampo. In più serve l'assist al bacio per il gol di Veglio. Qualità incredibile e freddezza le sue qualità migliori.

Veglio 7.5 Il gol della vittoria porta il suo nome, bravo a saltare Zago ed appoggiare in rete nel primo tempo. Non ha altre vere e proprie occasioni da gol, ma è utile alla squadra per tenere palla.

14'st Dia 6.5 Entra sull'1-0 per i suoi. Ha almeno 2 occasioni per segnare ma non impatta mai con forza la palla. Lotta e recupera anche qualche pallone in zona offensiva.

Di Prima 7 Oggi il diez ha giocato come trequartista e lo ha fatto in maniera ottima. Lega bene il gioco con i centrocampisti e sa quando allargarsi sulla fascia per dare spazio alla manovra.

Novara 6 Gioca una partita diligente, poche fiammate, ma tanta sostanza soprattutto in fase difensiva.

All Giovanni Carena 6.5 La squadra ha giocato in maniera ordinata e ha dominato il gioco. Le occasioni però non sono state numerose e i rischi ci sono stati ( palo avversario nel primo tempo). Ma i suoi ragazzi anche grazie all'uomo in più hanno portato a casa i tre punti, ed è questo che conta.

LE INTERVISTE

Allenatore Villastellone Giulio Zanotti: Purtroppo andiamo a folate. Buttiamo via troppi palloni, giochiamo senza cattiveria e oggi abbiamo buttato via almeno due gol a tu per tu con il portiere. La partita è stata equilibrata fino alla fine anche sotto di un uomo, ma se non segni in quelle occasioni li ti condizioni mentalmente. Oggi più che lottare per i playoffs, ho visto una squadra che deve salvarsi.

Allenatore Sommariva Giovanni Carena: Oggi è stata una partita equilibrata loro sono una buona squadra. Nella ripresa in 10 vs 11 abbiamo avuto più occasioni e dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Vincere qui non è per nulla facile e grazie anche al nostro centrocampo che oggi è stato tosto lo abbiamo fatto.