Altri 3 gol fatti e settima vittoria di fila: la Base 96 non si ferma

Prove di fuga per la Base 96, che espugna il Luigino Garavaglia di Inveruno con un secco 3-0. La squadra di Seveso appare da subito in controllo della partita e, nella prima mezz'ora, ne mantiene il predominio. Al 26' arriva il gol del meritato vantaggio con il solito Marinoni, che per la terza partita di fila trova la via della rete, con un tocco da dentro l'area su assist di Cazzaniga. Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione l'Accademia Inveruno - che si trova in emergenza infortuni - tira fuori la testa e prova a pressare gli ospiti, senza però riuscire a rendersi pericolosa dalle parti di Porro. Il secondo tempo comincia come si è concluso il primo, dunque con i padroni di casa che provano a spingere, riuscendo anche a creare qualche pericolo a Porro. La Base, però, sfrutta la sua qualità e, con un uno-due mortifero di Cazzaniga - 29' e 36' - chiudono definitivamente l'incontro. La prima delle due reti arriva da rapace d'area, con una spaccata su un cross proveniente dalla fascia destra, la seconda dopo aver saltato l'ultimo difensore e il portiere imbeccato da Marinoni. Emiliano Palazzi, allenatore della squadra di casa, commenta: «Non è stata una brutta partita da parte nostra contro quella che, al momento, è la migliore squadra del campionato. Abbiamo commesso degli errori soprattutto in fase di possesso e loro sono stati bravi a punirci. Stanno bene sia mentalmente che fisicamente e si vede». Alle spalle dei rossoverdi torna a conquistare i tre punti il Meda, che vince 3-0 in casa della Solese grazie alla doppietta di Tartaglione, che sblocca la sfida con un eurogol - tiro di collo-esterno dalla trequarti imparabile per il portiere, e alla rete di Lolli. Cade in casa del Valle Olona, invece, l'FBC Saronno, alla seconda sconfitta nelle ultime tre gare in campionato. Al vantaggio di Bogni dopo 2' risponde Pelucchi all'8', decisivo Balconi, che sigla la rete del definitivo 2-1 con un gran tiro dai 25 metri. Vittoria all'ultimo respiro per l'Esperia Lomazzo in casa contro il Mariano. Dopo una partita in cui ha regnato l'equilibrio è il debuttante Reci a trovare il gol decisivo, fiondandosi su una ribattuta generata da una punizione calciata da Drago nei minuti di recupero del secondo tempo. Vince anche la Besnatese, che piega a domicilio l'Aurora CMC 3-2 grazie ai gol di Zoppi, Sala e Manuzzato. Vano il tentativo di rimonta dei padroni di casa che, sotto 3-0, trovano la via del gol con Guarda e Yessoufoue.

EFFETTO MARZIO

Il Morazzone del nuovo tecnico Alessandro Marzio si sblocca e trova la prima vittoria in questo campionato, con un largo 4-1 sul Cas. Il match si sblocca quando - al 31' - Giordano va in pressing sul portiere avversario e tocca il pallone facendolo carambolare in porta. Il gol del raddoppio arriva una decina di minuti più tardi con Ghizzi che, su assist del sempre presente Giordano, batte Di Mango con un tiro preciso. I padroni di casa, che controllano la partita dall'inizio alla fine, trovano il 3-0 con Picetti grazie a un contropiede e il 4-0 con Ghizzi, che sigla la sua doppietta personale. Il gol della bandiera degli ospiti arriva al 77' grazie a una punizione di Marco Caccia deviata dalla barriera. Il tecnico, molto soddisfatto, a fine partita dichiara: «Nei primi 10 minuti si vedevano gli strascichi dell'ultimo periodo ma, piano piano, i ragazzi hanno acquisito fiducia. Uno degli obiettivi primari era quello di non subire gol e, se non fosse per una deviazione sfortunata, ci saremmo riusciti. Non abbiamo ancora fatto niente, questo deve essere solo l'inizio».