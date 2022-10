Dopo 4 anni di successi esonerato il trascinatore dello storico salto in Eccellenza

La fine di un'era ricca di soddisfazioni. Nel cuore della Val Sesia la Dufour Varallo ha deciso di dare un cambio drastico alla propria guida tecnica, separandosi dopo 4 stagioni da Stefano Cesano. Un avvio di stagione tutt'altro che semplice in casa neroverde, che dopo la retrocessione dall'Eccellenza si aspettava sicuramente di partire meglio nelle prime 7 giornate. Sicuramente la concorrenza per il ritorno nella massima categoria regionale è tantissima e il girone A ha raggiunto un livello altissimo rispetto agli scorsi anni, ma il quattordicesimo posto parziale, frutto di 4 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria, non rende onore alla società valsesiana che ha comunque operato con precisione sul mercato per poter quantomeno lottare per una piazza ai playoff.

LE DIFFICOLTÀ DI INIZIO STAGIONE

Sembrava essere partito tutto per il verso giusto in casa Dufour, quando i neroverdi hanno battuto all'esordio in coppa nel derby il Valduggia, per poi esordire al meglio in casa contro il Vigliano. Di fatto però sono state le uniche vittorie neroverdi nell'arco di tutta la stagione, vista poi l'uscita dalla coppa proprio al primo turno e la mancanza dei 3 punti in tutte le successive gare di campionato. Seppur il reparto avanzato abbia abbastanza funzionato con 10 reti fatte (al pari del LG Trino, per intenderci), con Alessio Usei come miglior marcatore a quota 4 reti, pesa parecchio il dato della difesa, che ha subito 18 gol in 7 gare con una media che tocca i 2,5 gol subiti a partita.

Una squadra sicuramente diversa, 3 stagioni fa, quando la Dufour sempre allenata da Cesano vinse il girone A davanti a Omegna e Vigliano (campionato poi sospeso causa pandemia, ndr) dove i gol subiti in 21 gare furono 22, segnale di una squadra in salute e che questa categoria poteva tranquillamente gestirla meglio. Sono però riemersi i fantasmi della stagione precedente, la 2018/19, quando fu proprio Cesano a salvare i neroverdi dalla retrocessione in Prima Categoria portando la squadra ai playout, poi vinci contro il Ceversama.

L'ADDIO DI CESANO

L'avventura di Cesano, come spiegato prima, si è interrotta dopo 4 stagioni e mezzo, quando il tecnico ex Scuole Cristiane subentrò ad Ivan Zelioli (ora al Lenta, in Terza Categoria, ndr). Inevitabilmente la commozione è tanta e l'ormai ex tecnico neroverde ha voluto lasciare con una lettera dedicata alla società che l'ha accolto nel 2019.

«Oggi, dopo quasi 4 anni, si chiude un libro, sicuramente come non avrei voluto, ma la storia ha ci ha riservato questo. Ora è più semplice ricordarsi degli ultimi mesi difficili, ma io ho bene in testa da dove tutto è partito e tutto quello che è stato vissuto dopo, inaspettato, straordinario per tutto quello che abbiamo creato.

Ci sono stati momenti difficili, in situazioni complicate, dove ho messo tutto me stesso per cambiare il corso delle cose, a volte senza riuscirci.

Rimarranno sempre con me il tempo passato e condiviso con persone e ragazzi meravigliosi, ho potuto conoscere tante persone fantastiche e alcune molto meno, ma fa parte della vita calcistica e non.

Mi porterò nel cuore una salvezza miracolosa, un campionato successivo sempre ai vertici che ci ha permesso di vivere un'esperienza in un campionato difficilissimo, e tante persone a cui vorrò per sempre bene; e un pò di neroverde.

Forza Dufour sempre »

Per l'eredità lasciata da Cesano il nome più caldo che circola tra i soliti ben informati dell'area nord piemontese è quello di Fabio Andolfo, ex allenatore dell'Under 17 femminile del Milan, del Vigevano e per ultima del Pavia. L'annuncio potrebbe arrivare tra poche ore e la Dufour Varallo riprogrammerà la propria scalata verso acque più tranquille.