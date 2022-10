Giocano metà partita in 10, la rimontano e la vincono nel recupero

Volano Cinisello e CG Bresso - due vittorie di fila per i rossoblù e tre per gli uomini di Marcarini - che ora si contendono i primi posti della classifica. Certo, siamo ancora all'inizio e ci sono tante squadre in pochi punti anche davanti, ma chi ben comincia è a metà dell'opera e le due compagini del nord Milano hanno sicuramente iniziato molto bene. Si è trattato di due partite simili, combattute e sofferte fino all'ultimo, soprattutto quella del CG Bresso, uscito vittorioso solo nei minuti di recupero della ripresa dopo aver giocato metà partita in dieci. Paradossalmente è stata la follia di Galtarossa - espulso per troppe proteste a inizio secondo tempo - a rianimare gli uomini di Marcarini: «Nel primo tempo non abbiamo fatto male, ma non abbiamo giocato con la rabbia giusta. L'espulsione paradossalmente ci ha compattati. Un grazie in particolare a chi è subentrato perché ci ha dato nuova linfa vitale». A raddrizzare la barca è stato infatti Parozzi - entrato al posto di uno spento Ugolino - e a riportarla al porto con il carico di tre punti è stato invece Mazzola, il migliore dei suoi per grinta, cattiveria e capacità di tenere uniti i reparti. Ha sofferto anche il Cinisello sul difficile campo della Scannabuese - fino a domenica imbattuto in casa - ma è riuscito a portare ancora una volta i tre punti a casa grazie ad un ormai incontenibile Mantellini: a segno due volte su rigore. La Scannabuese ha venduto cara la pelle però, giocando una partita comunque positiva e decisa soltanto dagli episodi, come sottolinea lo stesso tecnico rossoblù Quattromini: «Loro sono un'ottima squadra e ci hanno messo in grande difficoltà, oggi abbiamo sfruttato al massimo le occasioni che ci si sono presentate». Allenatore che in merito alla prestazione dei suoi ragazzi invece dice: «È bello essere tra i primi, ma la classifica può sempre cambiare, quello che non cambia è il modo di stare in campo, io mi tengo stretto le nostre prestazioni. Anche se non sono ancora al livello che ci aspettavamo evidenziano una crescita, piano piano lo raggiugneremo». L'augurio è che questo livello sia raggiunto presto, anche perché alla prossima il Cinisello si troverà ad affrontare un'altra sfida difficile, quella contro il Casalpusterlengo, reduce dalla storica vittoria interna contro il Sancolombano. Sfida difficile anche per il CG Bresso, che invece dovrà andare a giocare sull'ostico campo del Castelleone, trascinato questo fine settimana da Donzelli nell'1-3 maturato ai danni del Senna Gloria.

MENEGHELLI ILLUDE, RIMONTA LANDRIANO

La vittoria contro il Romanengo era stata una piacevole eccezione, perché da allora sono otto i gol subiti dal Segrate, quattro contro il Tribiano, e quattro anche domenica pomeriggio contro il Landriano. E dire che le cose sembravano essersi messe per il verso giusto quando al 24' del primo tempo gli uomini di Tursi si trovavano avanti di due reti. Da quel momento il Segrate è sparito piano piano dal campo, arretrando fino a non riuscire più a reagire. A nulla è valso l'intervallo in vantaggio - seppur di un solo gol - perché nella ripresa c'è stata una sola squadra in campo, il Landriano, che con una feroce reazione ha ribaltato completamente la partita vincendo meritatamente, come ammesso candidamente dal tecnico avversario Tursi: «Il Landriano ha vinto meritatamente, noi abbiamo giocato solo un tempo, troppo poco per vincere». La prossima è un'altra sfida alla portata contro il Villa di Siliotto - pari in casa contro la Settalese questa domenica - e sarà fondamentale riuscire a portare casa qualche punto nell'ottica di riaprire la lotta salvezza.