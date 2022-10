Gli ex Campioni d'Italia esonerano il tecnico che sfiorò l’Eccellenza

Dopo consultazioni, pensieri e calcoli vari la grande nobile decaduta del calcio alessandrino ha deciso di cambiare allenatore. Dopo una lunga militanza al timone della Novese Mattia Greco, giunto a Novi nella stagione 2019/20, non è più il tecnico biancoceleste. Un addio che si può considerare inaspettato, perché nessuno, soprattutto Greco stesso, si aspettava un esonero da parte della società che, nel mentre, ha già scelto il sostituto.

Che la Novese non stesse passando un buon periodo di forma era evidente a tutti gli addetti ai lavori: 4 punti in 7 partite sono troppo pochi per una squadra che ambisce a lottare per un posto in Eccellenza, ma come sono arrivati questi 4 punti è giusto sottolinearlo perché la squadra di Mattia Greco, insieme al Castellazzo, è stata quella che ha affrontato il calendario più difficile di tutte, raccogliendo 4 pareggi contro Atletico Torino, Castellazzo, Valenzana Mado e Arquatese e 3 sconfitte (tutte 1-0) contro Trofarello, Pastorfrigor Stay e Gaviese.

PIÙ DI UN MOMENTO DIFFICILE

Si può parlare di sfortuna negli episodi, di ritardo di condizione o di tante altre scuse, ma anche Greco sentiva che nelle ultime partite qualcosa si fosse rotto soprattutto a livello mentale, in particolare da quel pareggio subito in extremis contro la Valenzana, una rimonta subita che ha lasciato strascichi anche nella partita successiva contro la Gaviese, match perso rovinosamente dai biancocelesti, irriconoscibili rispetto alla gagliarda squadra vistasi nella città degli orafi. Greco aveva incassato la fiducia "totale" da parte della società, perché «I periodi no, dove tutto ti gira storto, ci sono sempre nel corso di una stagione», come aveva affermato il tecnico. E anche la scorsa stagione, partita a rilento come questa con 11 punti ma con un calendario molto più agevole, è culminata come tutti sanno con quella Novese arrivata ai playoff poi persi per un autogol di Pintabona al minuto 95 sul punteggio di 1-1.

Fiducia che ha riconfermato Greco anche per lo "scontro diretto" della zona bassa della classifica contro l'Arquatese che Simone Torre, ex di turno e uno dei nuovi volti che sta riuscendo a curare il mal di gol dei biancocelesti, è riuscito quantomeno a riequilibrare recuperando l'ennesimo svantaggio. Ennesimo, sì. Perché quella Novese che solo a giugno si era conquista il titolo di miglior difesa del campionato e di tutta la categoria, quella squadra solida e organizzata, quel "gruppo unito" che Greco aveva sempre elogiato, oggi ha un po' perso la strada e neanche il tecnico è riuscito a spiegarsi il perché.

GRECO, UN ADDIO AMARO

Greco, allenatore giovane e preparato con una grande idea di calcio, sempre lucido e sincero con i suoi ragazzi cercando il dialogo e di argomentare ogni scelta tecnica, ora però non dovrà più cercare una cura per rimettere in salute questa Novese dato che nella serata di lunedì 24 ottobre è stato esonerato:

«Sono scosso, mi è caduto il mondo addosso, non posso nasconderlo - racconta l'ex biancoceleste - Non per l'esonero in sé che ci può stare, ma per come sono state comunicate, tutto qua. Penso che, dopo 4 anni a Novi con la conquista della Promozione e un Playoff Eccellenza con terzo posto, mi sarei meritato almeno un trattamento diverso invece di una telefonata. Dopo 4 anni avrei preferito che me l'avessero detto in faccia».

Esonerato alla vigilia di una serie di partite sulla carta abbordabili contro Pozzomaina e San Giacomo Chieri, che lo stesso Greco avrebbe voluto giocarsi per risollevare la Novese: «Mi dispiace perché questo esonero è arrivato ora che il 5° posto del Castellazzo è a soli 6 punti dopo che abbiamo affrontato tutte le squadre più forti del campionato quando avevamo la rosa decimata. Adesso che la squadra è al completo e arrivano partite da vincere vengo lasciato a casa, se poi non sarebbero arrivate queste vittorie sarei stato il primo a farmi da parte. Comunque ci sta, questo è il calcio. Questo posso capirlo».

Non un fulmine a ciel sereno dunque se ci si basa superficialmente sui numeri della classifica, ma la notizia, oltre allo stesso Greco, ha lasciato a bocca aperta anche tutta la squadra, strettasi intorno al loro ormai ex allenatore, inconsapevole della decisione della società. «Tutti i ragazzi mi hanno chiamato per farmi sentire la loro vicinanza, non se lo aspettavano nemmeno loro» afferma Greco. E alla domanda sul suo futuro l'ex biancoceleste ci va cauto: «No, non ho ricevuto offerte, adesso sto tranquillo. Non sarei neanche in grado di prendere in mano un'altra squadra perché sono veramente a terra». Parole che dicono molto sul legame che il tecnico ha per i colori biancocelesti. Ma come dichiara anche il Presidente della Novese Arturo Frattoni nel comunicato social della società, Greco non faticherà a trovare una nuova panchina. È solo questione di tempo.

Tempo che però non ha la Novese, perché domenica c'è un match importante da preparare e ha già individuato una (vecchia) nuova guida tecnica: torna sulla panchina della Novese Luca Lolaico, già biancoceleste ai tempi della Prima Categoria.