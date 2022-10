Segna contro la sua ex squadra e termina la sua imbattibilità casalinga

Se là davanti le vittorie di Arcellasco e Nuova Sondrio ormai non fanno più notizia - anche se sulla prima bisognerà tornarci - e la permanenza di uno straordinario Cavenago sta diventando una piacevole abitudine, ciò che balza all'occhio è la seconda sconfitta di fila della Casati Arcore. Persa l'imbattibilità con il GrentArcadia dopo ben sei risultati utili consecutivi, i brianzoli vedono svanire anche le certezze di casa incassando con il Calolziocorte la prima sconfitta interna. Un 3-1 che tiene comunque la Casati incollata alle posizioni che contano, ma che molto probabilmente non è il risultato con cui Pravatà sperava di presentarsi al big match di questa domenica, ovvero quello con la capolista Arcellasco. Dall'altro lato c'è un Calolziocorte che torna a vincere in grande stile dopo il pareggio con la Concorezzese e la sconfitta di Cavenago. Sare la sblocca dopo 10 minuti, ma Costantino risponde 30 secondi più tardi; al 30' Rompani si accentra e tira a giro, riportando avanti i lecchesi, che nella ripresa chiudono i conti con una rete fotocopia di Rota. «Abbiamo fatto una bella partita, l'avevamo preparata bene. - afferma il tecnico Daniele Perego - Dopo il 3-1 le squadre si sono allungate, ma la cosa è andata a vantaggio nostro perché abbiamo trovato più spazi. Il finale l'abbiamo gestito bene». Chi approfitta dello stop della Casati è l'ormai consolidato binomio Biassono-Vibe Ronchese. I rossoblù mettono in fila il quarto risultato utile consecutivo contro una Speranza Agrate ancora bloccata, mentre la formazione di Emanuele Nava ritrova il sorriso dopo la giornata storta di Colico grazie a un gol di Todeschini, che basta per avere la meglio sul GrentArcadia. «Siamo andati in vantaggio subito, poi la gara è diventata molto nervosa. - racconta l'allenatore brianzolo - Ci sono state tante interruzioni e il primo tempo non è stato bellissimo. Nel secondo siamo stati molto solidi e quadrati, loro hanno provato a segnare però poi sono rimasti in 10 per un doppio giallo. In settimana eravamo un po' arrabbiati perché volevamo recuperare i tre punti persi per strada». Nelle retrovie, invece, inizia a scaldarsi la situazione in casa Missaglia Maresso e Concorezzese. Il no comment dopo la sconfitta di Cavenago, la quarta di fila, e la soglia di 25 gol subiti fanno presagire una settimana di riflessione per i lecchesi, mentre i biancorossi, che perdono solo di misura con l'Arcellasco, sono chiamati a un moto d'orgoglio visto il penultimo posto in solitaria. L'occasione migliore? Quella di domenica, quando sarà proprio Missaglia-Concorezzese.

LA PRIMA GARA A TAVOLINO

Punti bonus in vista per il Galbiate, che giovedì ha presentato ricorso per la partita giocata domenica scorsa con la Speranza Agrate. Sconfitti 3-2 sul campo, i lecchesi hanno notato un errore nei cambi dei brianzoli, che hanno giocato dal 37' del secondo tempo con un fuoriquota in meno. Partiti con in campo i due classe 2002 Mannino e Brusati, il 2003 Ruscelli e il 2004 Koenig, i rossoverdi al 24' hanno tolto il primo per inserire un altro 2004, ovvero Inchiostro, e l'attaccante del 2003 per far spazio a Bonissi, classe '98. Con ancora schierati un 2002 e due 2004 la Speranza ha rispettato la norma di tre fuoriquota fino a quando Brusati ha lasciato il campo per Odone, classe '98. Da qui il ricorso del Galbiate, che molto probabilmente nel comunicato di giovedì vedrà ufficializzarsi il 3-0 a tavolino guadagnando tre punti pesantissimi per lasciare la zona playout, quella in cui dovrebbe invece sprofondare la formazione brianzola. Una rinnovata classifica che potrebbe dare una buona iniezione di fiducia al Galbiate, già capace di riprendere col solito Intrieri una Colico passata in vantaggio con un gol di tacco di Fall su assist rasoterra di Raba.