Doppio esonero in zona retrocessione: i nuovi allenatori si presentano

Settimana di fuoco per le panchine del Girone A. La Solese e l'Aurora CMC hanno deciso di esonerare Daniele Ferretti e Alberto Maestroni dopo un inizio di campionato zoppicante e con poche gioie, in cui entrambe le squadre si sono ritrovate in piena zona retrocessione e hanno deciso, di conseguenza, di provare a dare una scossa all'ambiente cambiando la guida tecnica.

LA SOLESE PUNTA SU NISTRI

La Solese, che fino ad ora ha conquistato 6 punti in campionato - frutto delle vittorie ottenute con Morazzone e Saronno - ha così annunciato la decisione di cambiare guida tecnica: «La Polisportiva Solese comunica che, La sconfitta in casa contro il Meda costa l’esonero al Mister Daniele Ferretti. La società ringrazia il Mister e suo Staff per l’impegno mostrato , la dedizione e la professionalità ma le diverse vedute hanno portato il Direttivo a prendere questa decisione. Nelle prossime ore verrà comunicato il nuovo allenatore che avrà il duro compito di salvare la categoria». L'ormai ex tecnico ha quindi pagato caro lo 0-3 maturato al Città di Meda della scorsa giornata. Al suo posto è stato scelto Gianluca Nistri, reduce dall'esperienza sulla panchina della Calvairate in Eccellenza. «Ho trovato una squadra che non si trova in grande difficoltà, sia dal punto di vista del campo che della classifica, la zona playout è a due punti e la zona playoff a sei, dunque c'è margine di miglioramento. - le prime parole dell'allenatore - Prima di tutto dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, poi ci possiamo focalizzare su quello fisico e tecnico-tattico. La squadra è giovane e, magari, pecca un po' di esperienza rispetto ad altre, ma la squadra si è messa a disposizione e, lavorando, ci potremo togliere delle soddisfazioni. Speriamo di partire bene fin da subito, così da prendere consapevolezza nei nostri mezzi». Riferendosi a come è giunto sulla panchina della squadra di Cascina del Sole, il tecnico ha aggiunto: «Io e il dg abbiamo avuto modo di scontrarci da avversari diverse volte in passato, ma la sua chiamata mi ha colto totalmente di sorpresa». Infine, commentando la sua ultima esperienza sulla panchina della Calvairate, aggiunge: «Non ho mai capito il vero motivo dell'esonero, eravamo settimi e stavamo facendo un buon campionato. Ci sono rimasto male e sono stato colto di sorpresa, ma il presidente voleva dare un segnale forte».

Gianluca Nistri, ex tecnico della Calvairate scelto per la panchina della Solese

NUOVA AVVENTURA PER CRUCITTI

Anche l'Aurora CMC - dopo la brutta partita persa 3-2 in casa contro la Besnatese - ha annunciato l'esonero di Alberto Maestroni, che ha guidato la squadra a una sola vittoria nelle prime 8 giornate - 2-1 contro il Mariano - e al conseguente ultimo posto in classifica: «Dopo il difficile inizio di campionato,la Società comunica di aver concluso il rapporto di collaborazione con l' allenatore Maestroni Alberto! A Mister Maestroni vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni ! Il nuovo incarico sarà ricoperto da Mister Paolo Crucitti!! Ben venuto e buon lavoro Mister». Sarà, dunque, Paolo Crucitti a prendere le redini della situazione nel momento di difficoltà per provare a trascinare la società di Cerro Maggiore a una salvezza che, al momento, appare complicata. Il nuovo allenatore arriva da una breve esperienza alla guida della Vergiatese. Il nuovo arrivato commenta: «Per me è una nuova sfida, anche per la situazione di classifica che - al momento - non è delle migliori, l'Aurora mi voleva a tutti i costi e mi ha convinto ad accettare. Trovo una buona squadra, che si è messa totalmente a disposizione e ha molta voglia di fare. Avevo voglia di ricominciare e speravo in una chiamata dall'Eccellenza, ma alla fine ho deciso di accettare questa sfida».