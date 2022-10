Sostituisce il tecnico che lo ha allenato in passato e vince 5-1 all'esordio

Partire meglio di così è obiettivamente difficile, l'avventura di De Lillo alla guida della prima squadra comincia con un roboante 1-5 ai danni della Barona e con tre punti fondamentali per poter tornare ad inseguire un sogno playoff che solo una settimana fa sembrava ormai pura utopia. Può sorridere anche il direttore sportivo Villa - esonero particolarmente sofferto quello di Diana, essendo arrivato con lui dal Magenta doveva aveva lavorato la stagione scorsa - che aveva dolorosamente optato per il cambio di guida per dare un segnale al gruppo squadra: «ll messaggio che abbiamo voluto mandare alla squadra con questo esonero è quello di togliere qualche alibi per mettere i ragazzi di fronte alle proprie responsabilità, volevamo dare una scossa allo spogliatoio». Scossa che sembra esserci stata, anche se è vero che una sola partita - seppur vinta con cinque gol all'attivo - è troppo poco per poter stabilire se effettivamente la Rhodense si sia avviata sulla strada giusta, ma dal canto suo De Lillo - che in passato era stato allenato proprio da Diana, da cui si è dichiarato ispirato - ha già cominciato a lavorare per portare la squadra verso un definitivo cambio di passo. Prima novità, allenamenti congiunti tra Under 19 e prima squadra con l'obiettivo di motivare entrambi i gruppi: «L'allenamento è la situazione in cui si va a migliorare la prestazione, se si migliora la qualità e l'intensità dell'allenamento, si migliorerà anche la prestazione, questa scelta va proprio in questa direzione». E almeno da questo punto di vista dei segnali importanti ci sono stati: la Rhodense ha segnato in un solo pomeriggio più gol di quanti non ne avesse segnati in tutte le giornate precedenti. In effetti il tecnico l'aveva annunciato: «Fare gol è la cosa più difficile nel calcio, migliorando la prestazione di squadra sicuramente segneremo anche di più. Non vedo una situazione drammatica, né a livello di punti né a livello di qualità dei giocatori, sono tutti in grado di migliorare la propria prestazione, ed è quello che mi aspetto che facciano da qui alle prossime settimane». Un primo passo nella direzione giusta è stato fatto, ora ai ragazzi di De Lillo non resta che ripetersi contro il Robbio, uscito vincente nella sfida esterna in casa dell'Accademia Vittuone, e proprio per questo avversario fondamentale da superare per credere una volta di più al sogno playoff.

BONASSI PARARIGORI, PRIMA GIOIA PONZI

Esattamente 21 giorni dopo il poker casalingo contro il Città di Vigevano, il Robbio torna a fare bottino pieno contro la corazzata Accademia Vittuone e lo fa grazie a Marco Bonassi, Samuele Baldi e Riccardo Ponzi. Il primo si è preso la scena facendo ciò che gli viene meglio: mettersi tra i pali e parare. Nella fattispecie ha neutralizzato un calcio di rigore, col senno di poi fondamentale per rendere decisivi i sigilli del secondo e del terzo. Ad aprire le danze è stato Baldi, che ha sbloccato la partita dopo venti minuti nella ripresa. Dopodiché è stato un autentico show di Ponzi, ma non solo per il gol che ha chiuso virtualmente il giochi. Il motivo riguarda soprattutto la carta d'identità, la quale racconta di un classe 2005 di belle speranze che si è fatto largo tra i grandi. Per l'ex Borgovercelli - società laddove si è consacrato dopo gli anni ai Diavoletti, esordendo persino in Eccellenza nella passata stagione contro il Borgaro - si tratta del primissimo gol stagionale, arrivato dopo aver calcato il campo per un totale di 81 minuti distribuiti in 4 presenze.