Il PSG della Promozione rialza la testa, ma lo show di coppa lo regalano ancora le cuneesi

Penultimo atto del 2022 dedicato alla coppa Promozione: altra due giorni di coppa suddivisa tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre e primo passo per decretare la Final Eight che si giocherà nella primavera/estate del 2023 il titolo attualmente in mano al Dormelletto.

GIRONE A

Una neopromossa che stupisce ancora, un'altra che si arrende alla superiorità dell'avversario. La coppa sorride ancora al Ceversama, che in un'altra prestazione di altissimo livello stende il LG Trino a domicilio con un convincente 3-1. Pochi spazi ai dubbi nella sfida di mercoledì, dove i biellesi sono riusciti ad andare avanti già dopo 15' grazie a Edoardo Viotto, 2006 scelto da Modenese per guidare l'attacco. Il Trino riagguanta il pari con Vergnasco, ma sono poi Bassotto e Perazzone a decidere l'andata nelle battute finali della partita.

Chance fallita, invece per il Feriolo, che in casa non è riuscito a contrastare la furia del Bulè Bellinzago, tra le formazioni più in forma di questo avvio di stagione. Forzatti si prende l'andata vincendo 2-0 e con un gol per parte: Putrean al 20' e Repossini al 24' della ripresa. Occhio però alla neopromossa, perché anche nel primo turno aveva perso l'andata contro l'Omegna, per poi ribaltare tutto in trasferta vincendo 2-0. Avversari diversi, ma il Bulè non deve sottovalutare la sfida.

GIRONE B

Pochi gol, ma risultati che lasciano comunque il segno. Una partita mercoledì e una giovedì nel girone B, con la vittoria del Lesna Gold a casa Lascaris che inevitabilmente spicca su tutto: agli oronero di Marco Bonello è bastato un gol di Giancarlo Varvelli per decidere l'andata e proiettarsi al meglio nel match di ritorno a Grugliasco. Un buon segnale di risposta da parte della corazzata neopromossa, che comunque lascia aperto ogni discorso qualificazione vista la vittoria di misura e i bianconeri di Falco, reduci da un buon momento di forma soprattutto in campionato, hanno tutti i numeri per strappare comunque il pass per i quarti di finale.

Un super risultato portato a casa anche da Christian Zullo e dal suo Caselle, che in coppa Promozione ha fatto vedere il meglio del proprio repertorio nelle ultime uscite: l'ultima fatica dei rossoneri è il pareggio in casa dell'Ivrea, che proprio lo scorso anno è stata la formazione che ha difeso gli onori del girone in semifinale. Uno 0-0 che regala segnali incoraggianti soprattutto dal reparto arretrato delle Pantere, non sempre impeccabile in campionato, mentre l'attacco ancora arranca ma il buon risultato può comunque dar fiducia. A Tosoni invece il compito di vincere in trasferta per prendersi i quarti di finale.

GIRONE C

Le emozioni più belle e il maggior numero di gol arrivano ancora una volta dal girone C: la coppa Promozione in terra pinerolese/cuneese è ancora uno show grazie a un doppio pareggio e un totale di 10 gol segnati. Di mercoledì sera pareggiano 2-2 Pancalieri e Carmagnola, con i granata di Melchionda che riescono a fermare la capolista e sfiorando anche l'impresa a più riprese. Vantaggio firmato Usai, subito raggiunto da Sidella tra il 25' e il 26'; Iacolino riesce poi a riportare avanti il PancaCasta, ma è poi Contieri Junior a firmare il 2-2 finale che mette sicuramente in una situazione di vantaggio il Carmagnola in vista del ritorno.

Partita pazza anche tra Benarzole e Pedona: la squadra di Cortassa si fa fermare dai borghini in casa, in un 3-3 che potrebbe favorire i biancoblù in vista del ritorno in casa. Succede tutto nel secondo tempo: Parussa segna ancora e porta in vantaggio i biancorossi a inizio ripresa, ma l'uno-due targato Calleri (su rigore) e Petris complica la strada dei padroni di casa. La riacciuffa Bersagli sempre dal dischetto, ma l'orgoglio dei narzolesi si fa risentire alle porte del recupero con la rete del definitivo pareggio targata Sammartino.

GIRONE D

Una rimonta clamorosa in quel di Castellazzo. I biancoverdi di Molina ribaltano l'Arquatese in una gara pazza, dove di fatto le due squadre si sono divise i tempi. I biancazzurri di Vennarucci riescono ad andare avanti 2-0 dopo 45' grazie ai gol di Briata e Lepori, centri pesanti che sembravano poter regalare un mezzo pass alla squadra di Arquata Scrivia. Ma mai dare per morto il Castellazzo: la doppietta di Di Santo porta subito la questione in parità in poco più di 20 minuti, poi la zampata finale sul successo biancoverde ce la mette il 2005 Lorenzo Nicola, attaccante della Juniores alessandrina.

Nel super big match di Torino la Pastorfrigor Stay batte ancora l'Atletico Torino esattamente come nella prima giornata di campionato. La formazione di Vincenzo Piazzoli, questa volta, va avanti fin da subito con la rete di Lorenzo Massa, ma alla fine dei giochi sono i subentrati casalesi a fare la vera differenza. Perotti getta nella mischia le proprie stelle e piega la concorrenza con Micillo e Gulin, ancora protagonisti nel clamoroso inizio di stagione della Pastor.

COPPA PROMOZIONE, ANDATA OTTAVI DI FINALE

FERIOLO - BULE' BELLINZAGO 0-2

RETI: 20' Prutean, 24' st Repossini.

LG TRINO - CEVERSAMA 1-3

RETI (0-1; 1-1; 1-3): 15' Viotto (C), 10' st Vergnasco (L), 36' st Bassotto (C), 44' st Perazzone (C).

IVREA - CASELLE 0-0

LASCARIS - LESNA GOLD 0-1

RETE: 27' st Varvelli.

BENARZOLE - PEDONA 3-3

RETI (1-0; 1-2; 2-2; 2-3; 3-3): 2' st Parussa (B), 7' st rig. Calleri (P), 15' st Petris (P), 35' st rig. Bersagli (B), 41' st Brignone (P), 45' st Sammartino (B).

PANCALIERICASTAGNOLE - CARMAGNOLA 2-2

RETI (1-0; 1-1; 2-1; 2-2): 25' Usai (P), 26' Sidella (C), 15' st Iacolino (P), 22' st Contieri (C).

ATLETICO TORINO - PASTORFRIGOR STAY 1-2

RETI (1-0; 1-2): 39' Massa (A), 25' st Micillo (P), 39' st Gulin (P).

CASTELLAZZO - ARQUATESE 3-2

RETI (0-2; 3-2): 10' Briata (A), 30' Lepori (A), 8' st, 29' st Di Santo (C), 48' st Nicola (C).