Il classe 2006 che si ispira a Tonali e segna al debutto in prima squadra

Un classe 2006 che debutta in prima squadra è raro, che lo faccia in una categoria come la Promozione è ancora più raro, che riesca anche a fare gol nei pochi minuti a disposizione in stagione è praticamente impossibile. Simone Mastrogiacomi, mezz'ala della Besnatese, è riuscito a fare tutto ciò nella prima parte di stagione, ma per il ragazzo questo è solo l'inizio.

L'APPRODO IN PRIMA SQUADRA

Le modalità con cui Mastrogiacomi è arrivato a giocarsi il posto tra i grandi sono frutto di una decisione forte della sua società: «L'anno scorso giocavo con i ragazzi della mia età, ma verso fine stagione la società ha deciso di creare una Under 18 con ragazzi del 2005 e del 2006, di cui ho iniziato a far parte. All'inizio di questa stagione avrei dovuto fare tre giorni di preparazione con la prima squadra, poi i giorni sono diventati cinque. Da lì è arrivata la convocazione in Coppa Lombardia contro il Meda, partita in cui ho giocato 90 minuti e, in seguito, il debutto con gol in campionato. Adesso gioco con la Juniores di sabato e, di domenica, sono con la prima». Il gol che a messo a referto nel 4-1 della Besnatese sul Valle Olona, poi, non è uno di quelli scontati, perché ci vuole tanta voglia e tanta determinazione per anticipare gli avversari, soprattutto se hanno tanta esperienza, sulla ribattuta di un calcio di rigore fallito da Parachini. «Non me lo aspettavo. - racconta il classe 2006 - Quando è accaduto l'emozione è stata fortissima. Quando il pallone è entrato ho pensato subito a mio padre, che mi ha sempre seguito e sostenuto nel mio percorso sportivo». Parlando dei suoi obiettivi per la stagione, il centrocampista della Besnatese confida: «All'inizio dell'anno l'obiettivo era semplicemente quello di potermi ritagliare un po' di spazio e giocare qualche partita in prima squadra, ora voglio sfruttare il più possibile l'esperienza che mi è stata concessa. Per questo ringrazio il mister e la società per l'opportunità e gli allenatori che ho avuto in passato per ciò che mi hanno insegnato».

LE FONTI DI ISPIRAZIONE

Giocando da mezz'ala, i giocatori ai quali riferirsi possono essere tanti, ma Mastrogiacomi a tal proposito ha le idee molto chiare: «Mi ispiro a Sandro Tonali per la grinta, la voglia e l'umiltà che ci mette in ogni partita che gioca. Mi piace molto anche De Bruyne, ma siccome non sono molto tecnico non posso pensare di provare a imitarlo. Poi, anche se non è il mio ruolo, Cristiano Ronaldo è un modello da seguire per la sua dedizione e la sua etica del lavoro». Idee molto chiare, dunque, che, a giudicare dalle parole del suo allenatore Stefano Rasini, non sono per nulla prive di fondamento: «Simone è una mezz'ala con tanta gamba e, per essere un 2006, di tanta personalità. È un giocatore dinamico, cattivo agonisticamente e ha la mentalità di un ragazzo già maturo. Deve migliorare soprattutto dal punto di vista tattico, ma ha tanta voglia di imparare. Si è sempre distinto nelle opportunità che ha avuto a disposizione, sia nei 90 minuti giocati in Coppa Lombardia contro il Meda che negli spezzoni giocati in campionato».