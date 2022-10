Il re dei bomber è un Tir, ma la capolista resta a galla con una magia

Battaglia vera per la vetta, tra due big che accompagneranno tutti noi fino a fine anno per un posto in Eccellenza. Lucento e Druentina fanno 1-1 e mantengono la distanza di 3 punti gli uni dagli altri, rimanendo sempre in piena corsa per le alte vette del girone B. Ligato torna da ex e riesce a ribaltare una partita che rischiava di scivolare malamente dopo il vantaggio di Tucci, ma una vera perla di Aimasso spegne i sogni lucentini e accontenta entrambi i gruppi di un punto soltanto. Così facendo il Lascaris passa in vetta al girone, ma di fatto...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?