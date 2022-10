Regna la classe 2004: botta e risposta in 11' ma tutti infelici e scontenti

Partita dai due volti tra Bianzè e Valduggia. La formazione di Alberto Costanzo può tenersi stretta il punto preso, ma può anche recriminare per qualche situazione nella ripresa che poteva anche regalare maggior fortuna. Il pari con il Valduggia muove comunque la classifica, anche se il team bianzinese non sembra più quello esuberante di inizio stagione. In particolar modo il solo Marteddu un attacco «canta e porta la croce» tentando di fare il massimo possibile lui che prima punta non è. Altro gol del classe 2004 Carena, ha pareggiato per i valsesiani un altro 2004, Scaglia. Il Valduggia di Paolo...

