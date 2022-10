Un rigore perfetto vale tre punti nello scontro in zona playout

Successo fondamentale e di straordinario peso specifico in chiave campionato, per la Frog di Luongo, la quale si impone a domicilio sul campo di un'encomiabile Viscontea Pavese. A decidere la gara è la marcatura del fantasista La Placa, siglata dal dischetto allo scadere della prima frazione. Una vittoria che sa di liberazione per i neopromossi ospiti, che dopo appena 7 punti in 8 gare, trovano il modo di scuotersi con un’ottima prova corale. Gli ospiti vedono in Longo e Venesia i principali protagonisti di una formazione che è parsa unita nella ricerca dell’obiettivo finale. Una sconfitta che lascia sicuramente l’amaro in...

