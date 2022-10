Una punizione rasoterra dai 25 metri blinda i tre punti

Partita senza storia al Gaetano Scirea di Solaro, la FBC Saronno vince 2-0 in un match che, dopo un primo tempo a reti bianche e con poche occasioni da gol, ha visto gli ospiti portarsi in doppio vantaggio nei primi minuti della ripresa, senza mai rischiare di essere recuperati e andando a più riprese vicini al terzo gol. Vittoria importante per la squadra allenata da Danilo Tricarico, che si porta al terzo posto in classifica scavalcando proprio l'Universal Solaro, lanciandosi all'inseguimento di Base 96 e Meda. POCHE EMOZIONI La sfida, nella prima frazione di gioco, è molto tattica, con le...

