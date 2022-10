Vittoria di misura e testa della classifica: così il Carmagnola ha avuto la meglio nello scontro diretto

A volte basta poco, pochissimo, anche per vincere su uno dei campi più difficili del girone. Il Carmagnola si aggrappa alla rete di Davide Costanzo per sbancare Busca e portarsi a +3 proprio dai grigi: Sandro Contieri ha avuto la meglio al termine di un altro scontro diretto dal peso specifico elevatissimo e allunga le distanze in classifica, dopo lo scivolone col Pinasca che aveva fatto riavvicinare le dirette concorrenti. Non è stata sicuramente una delle sfide più frizzanti dell'anno, scordatevi una gara come quella vista a Borgo San Dalmazzo due settimane prima, qui è stata la tattica a farla da padrona, è stato lo spezzettamento del gioco a dominare e a decidere una gara che avrebbe potuto semplicemente concludersi con uno scialbo (ma tutto sommato corretto) 0 a 0; alla fine, però, sono gli azzurri ad avere ragione, approfittando di un episodio a favore e riducendo al minimo la percentuale dei rischi subiti. E il sapore dei 3 punti è ancora più delizioso, viste le concomitanti sconfitte di Benarzole, Carignano e Sommariva Perno, che perdono terreno.

CALMA PIATTA

L’inizio di gara è un'enorme fase di studio tra le parti, dove ai lanci lunghi dei buschesi si contrappongono le ripartenze palla a terra dei carmagnolesi: due diversi modi di interpretare la partita, sì, ma l’intenzione è la stessa da ambo i lati, ovverosia sbloccare la partita il prima possibile. E se prima è Samake a mancare l’impatto col pallone a due passi dalla porta (dopo che Carluccio ha disgraziatamente lasciato passare la sfera), è poi Bressi ad andare vicino al cambio di punteggio, rischiando un clamoroso autogol nella propria porta dopo aver deviato il tiro dalla bandierina di Osella: miracolosa la reazione di Reinaudo che con un grandioso colpo di reni sventa la possibile beffa.

Poco dopo il quarto d’ora, ghiotta occasione per i padroni di casa, con Silvestro che perde il tempo di tiro ed è costretto ad allargarsi in area di rigore; così, riesce a crossare sulla sinistra verso Isoardi, che arriva in maniera prorompente per impattare di testa: sicura la presa di Burdese. Con un Carmagnola che fatica a impegnare Reinaudo, i locali vedono qualche breccia dove poter ferire gli avversari, ecco quindi Fenoglio provare la botta da fuori area, che però sibila poco sopra la traversa. Superata la mezzora di gioco il risultato è ancora di 0-0, con i ragazzi di Contieri che ronzano costantemente presso l’area di rigore nemica ma non riescono a produrre conclusioni pericolose, e con quelli di Delfino che si vedono meno in zona offensiva ma per assurdo hanno a disposizione un maggior numero di palle-gol.

Al 38’ Vailatti può sfruttare uno dei migliori pezzi del suo repertorio da calcio di punizione, con il pallone che passa attraverso la barriera ma non preoccupa il portiere, che blocca in scioltezza.

Se i due attacchi non concretizzano quanto prodotto è anche merito delle due difese, che hanno dimostrato solidità in più di una occasione: i primi 45’ non possono che concludersi a reti bianche.

COSTANZO SHOW

Sono gli stessi 22 interpreti del primo tempo i giocatori che scendono in campo per la seconda parte dell’incontro, con i due allenatori che preferiscono attendere prima di scombinare le carte in tavola. Bressi al 5’ cerca l’imbucata giusta per Samake con un ottimo scavetto filtrante a tagliare la retroguardia azzurra, ma Burdese legge benissimo l’azione e con la manona sinistra intercetta la traiettoria e neutralizza l’assist del 10 del Busca. A sbloccare la partita è poi Costanzo all’ottavo minuto, con Fiorillo che ruba palla a Gozzo (reo di avere tenuto troppo il pallone e sfortunato davanti a un rimbalzo di troppo) sul limite del fondo campo e mette in mezzo per il numero 11 che, tutto solo, battezza il primo palo e mette fuori causa Reinaudo. Poco dopo, fragorosa ripartenza del Busca sulla fascia destra con Isoardi che arriva fino in fondo e cerca di imbucare la palla nell’angolino più lontano: illusione ottica del gol con la conclusione che colpisce solo l’esterno della rete. E dagli sviluppi di un calcio d’angolo, tripla parata di Burdese, che prima neutralizza il tiro dalla bandierina, poi Isoardi e infine il neoentrato Delfino. Con il vantaggio del Carmagnola, i padroni di casa bramano il pareggio e di conseguenza allungano i reparti, con la partita che finalmente ne giova sul piano dello spettacolo, con ripartenze più veloci e maggiore agonismo fra le parti.

Alla mezzora altra bella opportunità dalla bandierina per i grigi, con Isoardi che anticipa il proprio marcatore ma che di testa spedisce il pallone abbondantemente alto. L’intenzione di Marco Delfino è di ferire in velocità il Carmagnola, che da parte sua desidera mantenere il vantaggio di misura sino alla fine e tronca le verticalizzazioni avversarie dapprima col pressing sul portatore di palla e in ultima istanza con delle efficaci chiusure da parte dei difensori. Come ultima carta, il tecnico dei grigi inverte anche la posizione fra Isoardi e Silvestro, con il capitano che abbandona la fascia per posizionarsi al centro del tridente e poter battagliare direttamente con Fraccon e Lerda: infatti, un tagliente cross mancino di Silvestro serve Isoardi in area, che col sinistro cerca di girare la sfera verso la porta, ma la spedisce sopra la traversa.

Il Carmagnola gestisce bene il possesso palla facendo scorrere il cronometro, il Busca invece si ritrova a correre contro il tempo per scardinare la retroguardia azzurra. Finisce 0-1 per Sandro Contieri e i suoi, con i carmagnolesi che vincono un importantissimo scontro diretto e mantengono la testa della classifica, portandosi a +3 proprio dalla formazione di Marco Delfino e allungando sulle altre tre inseguitrici, tutte uscite sconfitte da questo turno di campionato. Una debacle che fa sorridere il tecnico azzurro.

IL TABELLINO

BUSCA - CARMAGNOLA 0-1

RETI (0-1): 8’ st Costanzo (C).

BUSCA (4-3-3): Reinaudo 6.5, Rinaudo O. 6.5, Franco 6 (46’ st Moino sv), Rosso 6.5, Delpiano 6, Fenoglio 6, Isoardi 6, Gozzo 5.5, Silvestro 6, Bressi 6.5 (10' Delfino A. 6), Samake 6. All. Delfino M. 6. A disposizione: Giuliano, Gaggioli, Barra, Bersano, Mollai, Reinaudo F., Brizio.

CARMAGNOLA (4-3-3): Burdese 7, Mirabella 7, Carluccio 6, Vailatti 7, Fraccon 6.5, Lerda 6.5, Mangia 5.5, Fiorillo 7, Sidella 5.5 (30’ st Contieri L. 6), Osella 6, Costanzo 7 (42’ st Falconi sv). All. Contieri S. 7. A disposizione: Lentini, Ranieri, Camisassa, D'Urzo, Naumann, Garcea, Rebola.

GIALLI: 23’ Gozzo (B), 26’ Delpiano (B), 29’ Costanzo (C), 30’ Vailatti (C), 19’ st Mangia (C), 26’ st Burdese (C).

ARBITRO: Gabriele Framba di Torino 6.5.

LE PAGELLE

BUSCA

Reinaudo 6.5 Se con i piedi ha certamente da migliorare, nulla gli si può dire riguardo alle mani: autore di parate importantissime, specialmente il miracolo a inizio gara in cui ha respinto una palla da posizione super ravvicinata.

Rinaudo O. 6.5 Sulla fascia destra dà battaglia senza mai mollare un centimetro, mettendo in difficoltà sia Mangia che Osella: grande prova di carattere da parte dell'esterno difensivo dei grigi.

Franco 6 Partita onesta da parte sua, non rischia niente contro un Mangia in modalità risparmio energetico; prova anche a buttarsi in avanti nel finale ma gli manca il guizzo giusto. (46’ st Moino sv)

Rosso 6.5 Il classe 1992 gioca con enorme personalità, concedendosi qualche giocata di fino qua e là tra una chiusura difensiva e l'altra; Sidella se lo sognerà la notte.

Delpiano 6 Completa in maniera ottimale la retroguardia buschese, limitando ai numeri minimi i rischi che circolano dalle sue parti.

Fenoglio 6 Si propone a più riprese con i suoi inserimenti, ma viene servito poco; cerca anche la conclusione dalla distanza, che per suo dispiacere si spegne poco sopra la traversa.

Isoardi 6 Il capitano dei grigi manca l'appuntamento col gol: per lui una sola rete in questo inizio di stagione; a questo giro, tante occasioni (anche non semplici) che lui non è riuscito a capitalizzare.

Gozzo 5.5 Un po' di sfortuna e un po' di testardaggine: due ingredienti che costano caro al centrocampista, che perde palla in una zona ad alto rischio e aiuta gli avversari a confezionare il gol della vittoria.

Silvestro 6 In mezzo al tridente viene ben schermato dai due centrali, da ala può svariare un po' di più anche se davanti ha un Mirabella in forma smagliante; dialoga bene con Isoardi, manca solo un po' di cattiveria in più.

Bressi 6.5 Rischia una assurda autorete a inizio gara, che per sua fortuna viene neutralizzata da un prodigio del portiere. Per il resto, difende bene il possesso palla e tenta sempre di districarsi dal pressing nemico.

10' Delfino A. 6 Tenta di dare nuove energie al centrocampo in casacca nera: fornisce il suo apporto alla causa ma non basta.

Samake 6 Non impatta bene il pallone "regalato" da Carluccio e sciupa l'occasione più grossa (e sostanzialmente unica) della sua gara; non riesce ad affondare come vorrebbe.

All. Delfino M. 6 Sono mancate quella precisione e quella cattiveria in più che avrebbero potuto mettere in maggiore difficoltà gli avversari; paga un episodio, un errore individuale, e torna a casa con 0 punti, i segnali però sono buoni e contro il Benarzole ci sarà un altro importante test per rifarsi.

CARMAGNOLA

Burdese 7 Mantiene la porta inviolata su uno dei campi più difficili del Girone C, grazie soprattutto a una triplice parata che gli fa guadagnare la standing ovation da tutti i presenti.

Mirabella 7 La premessa non era confortante, perché giocare nella tana di uno dei top player del campionato è una bella gatta da pelare: lui però non ci fa caso, interviene in maniera netta e decisiva su ogni pallone e non fa passare nessuno.

Carluccio 6 Si prende un grosso rischio a inizio partita lisciando il pallone che capitola sui piedi di Samake, che però spreca; per il resto, fa il suo dovere, senza avventurarsi in scorribande offensive.

Vailatti 7 Giganteggia in mezzo al campo recuperando il solito imbarazzante quantitativo di palloni e facendo circolare la sfera a suo piacimento.

Fraccon 6.5 Pulito e preciso in ogni intervento che fa, il classe 1995 conferma il suo momento di forma e le sue straordinarie capacità di lettura.

Lerda 6.5 Tanta roba anche il centrale di sinistra, che assieme a Fraccon dà vita a un duo praticamente insuperabile.

Mangia 5.5 Se a Borgo San Dalmazzo aveva "deciso la partito da solo", a Busca va in controtendenza, risultando nervoso e a tratti svogliato: più utile in fase difensiva, mentre palla al piede non riesce a superare l'uomo.

Fiorillo 7 Danza sul pallone con una grazia impareggiabile e sa sempre cosa fare con il pallone fra i piedi: la sua grinta lo porta a conquistare palla rubandola a Gozzo, scaricandola poi per l'accorrente Costanzo, sfornando un assist da tre punti.

Sidella 5.5 Viene messo in difficoltà dai due centrali del Busca, costringendosi a giocare esclusivamente spalle alla porta.

30’ st Contieri L. 6 Ha energie da vendere che lui spende andando in pressione costante sul portatore di palla per guadagnare tempo.

Osella 6 Incostante nel corso dei 90 minuti, non riuscendo spesso a incidere come vorrebbe: incomincia forse un po' sottotono, dopodiché, si ravviva e risulta utilissimo anche in fase di interdizione.

Costanzo 7 È suo il marchio decisivo, capitalizzando al meglio il passaggio di Fiorillo e buggerando l'estremo difensore concludendo con una rasoiata sul primo palo. (42’ st Falconi sv)

All. Contieri S. 7 Spezzettando il gioco scombina il puzzle buschese, che non riesce a essere quadrato e cinico come un tempo. Capitalizza l'episodio a favore e mette in cassaforte tre punti dal peso specifico importantissimo, non solo perché ottenuti in uno scontro diretto, ma anche perché allunga sulle altre inseguitrici.

LE INTERVISTE

«Sapevamo che questo era uno dei campi più difficili del girone ma non penso di avere rubato nulla, abbiamo creato e cercato di imporre il nostro gioco e poi abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, rivelando un carattere da grande squadra - afferma Sandro Contieri (Carmagnola) - Soffrire e portare a casa i 3 punti è un grande messaggio, dobbiamo continuare così questo percorso. Arrivavamo dalla partita di coppa e quindi c’era un po’ di stanchezza, dunque questa gara non è risultata affascinante e piacevole come l'incontro di Borgo San Dalmazzo, dove c'erano anche diverse posizioni di classifica che hanno cambiato l'andazzo. Ora ci attende il Sommariva del mio ex compagno Carena: loro sono una gran bella squadra, hanno cambiato qualcosina rispetto allo scorso e probabilmente sarà una gara più movimentata, visto che saranno motivati per la brutta sconfitta. Col Pinasca siamo stati un po’ sfortunati, siamo rientrati in campo frastornati (visto che c'era stato un durissimo scontro di gioco tra due nostri giocatori) e gli avversari ci hanno rimontato».

«L’episodio di Gozzo ha cambiato la partita, anche se nel primo tempo gli avversari sono andati meglio, noi abbiamo fatto meglio nel secondo - dichiara Marco Delfino (Busca) - Hanno spezzettato il gioco e non abbiamo preso ritmo, nella ripresa sembravano rimetterci in gioco ma anche la loro fisicità ci ha messo in difficoltà. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita e abbiamo sbagliato alcune scelte, ma contro una grande squadra come Carmagnola ci sta la sconfitta: è tutta esperienza per le prossime partite. Questa gara a livello di classifica contava relativamente, poiché il campionato è ancora lungo. Il Benarzole è tra le favorite e domenica sarà un’altra gara complicata, anche perché loro saranno arrabbiati per la sconfitta. È un campionato livellato, molto difficile mentalmente soprattutto perché bisogna stare attenti contro chiunque».