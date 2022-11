I subentrati ribaltano la partita, un'altra viene sospesa per l'infortunio dell'arbitro

Terzo successo consecutivo per la Besnatese, che piega 2-1 l'Inveruno con una rimonta nel corso del secondo tempo che si è concretizzata con due reti in due minuti. Dopo il vantaggio di Carbone - bravo a mettere in rete il pallone dopo che il portiere gli nega inizialmente la gioia - giunto alla mezz'ora della prima frazione di gioco, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato quando - intorno al 15' della ripresa - Gabriele Pisoni soffre un problema fisico che lo obbliga ad abbandonare il campo e, da lì, la Besna sfonda continuamente sulla fascia sinistra...

