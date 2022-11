Il 2004 sbarcato a Lampedusa a giugno è subito protagonista al debutto: «Ha corsa e visione di gioco»

Dentro per 87 minuti alla sua prima apparizione nel calcio italiano in una gara abbastanza complicata perchè metteva in palio importanti punti-salvezza, e se l'è cavata subito bene. L'enorme conto di «storie a lieto fine» in casa Vallorco è proseguito nell'ultima domenica con diverse prime volte, tra le quali quella del centrocampista classe 2004 Emmanuel Mintah, ragazzo ghanese arrivato in Italia a giugno a Lampedusa via mare dal continente africano, trasferito poi a Borgiallo in un programma di accoglienza per migranti, e da lì approdato al calcio dilettantistico piemontese per il tramite del team di Cuorgnè.



Dove il direttore sportivo (e per tanti anni allenatore) Efisio Cocco non smette mai di unire calcio e aspetti sociali. Con Mintah in campo per la prima volta (la giornata ha regalato anche la prima da titolare per il difensore esterno classe 2004 Marko Jezercic e i primi minuti da subentrato per il centrocampista classe 2005 Matteo Ellena, finora autore di 5 reti in Under 19) il Vallorco ha battuto 3-1 il Colleretto, arrivando così a 10 punti nelle ultime 4 partite e raggiungendo il 2° successo consecutivo fuori casa.





«Parlando diparliamo di un ragazzo che ha caratteristiche da mezzofondista, che ci dà altre soluzioni rispetto a quelle che avevamo già e che ha anche una buona visione di gioco - dice il direttore sportivo– è un giovane che solo nel mese di giugno è arrivato in Italia a Lampedusa con il barcone e che poi è giunto dalle nostre parti ospitato a Borgiallo nel percorso di assistenza per migranti. Il passaggio è lo stesso che avevamo già adottato anni fa tesserando, che in campo anche quest’anno è sempre uno dei migliori. Per noi è una prerogativa abbinare il sociale al calcio, nonostante quest’anno la categoria sia importante. Una volta avuti i documenti necessari il tesseramento è stato veloce, il ragazzo si allenava con noi già da agosto ed è davvero una bella scoperta. Siamo stati persino fortunati a conoscerlo quando è arrivato in zona e a vederlo giocare in così poco tempo».Le note positive per il Vallorco sono in generale tutti gli esordi di questo campionato di ragazzi delle classi 2004 e 2005, che non hanno quasi mai tradito le attese. Per i varisono arrivati minuti importanti che vanno a «doppiare» l'impegno con l'Under 19 nel cui campionato il Vallorco è primo nel Girone di Ivrea con 15 punti conquistati su 18. E l'avventura in Promozione sta andando molto bene. Ma oltre ai giovani ad aiutare sicuramente sono le reti degli attaccanti(6 gol) e(5).Quasi una seconda giovinezza per i due, compagni di squadra alla Rivarolese per non pochi anni e ora ottime frecce nell’arco del team di Cuorgnè. Nel prossimo impegno al «Carlin Bergoglio» arriva l’Ivrea: sfida di grande suggestione. «Per noi è un motivo di orgoglio ospitare una società così importante, dobbiamo ricordarci sempre da dove arriviamo e apprezzare quello che stiamo facendo - conclude- dobbiamo essere consapevoli che con i tempi che corrono vedere oggi un campionato di Promozione a Cuorgnè è davvero tanta roba».