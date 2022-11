Emergenza totale in difesa, gioca il tecnico della Juniores e stoppa la capolista

A volte il destino ti porta di nuovo a ripercorrere un capitolo che pensavi di aver chiuso. A volte il destino ti porta dove sei stato così bene e forse ti sussurra all'orecchio che qualcosa puoi ancora dare. Il destino di Paolo Scanavino, che l'aveva portato lontano dal rettangolo verde dopo tanti anni di militanza in tutte le categorie dilettantistiche, ha voluto che quel difensore classe 1985 tornasse a mordere le caviglie degli attaccanti più arcigni della Promozione. E infatti, a leggere la distinta del big match di Promo B di domenica 30 ottobre, ha fatto effetto vedere il tecnico del Lucento Under 19 titolare in mezzo alla difesa contro la capolista Druentina.

DI NECESSITÀ VIRTÙ

Una storia che merita di essere raccontata, perché figlia di un incastro di astri decisamente complicato da ripetersi. Il Lucento di Gianfranco Maione è tempestato di infortuni e come spesso è accaduto, sia per volontà che per necessità, il tecnico ha dovuto accingere a piene mani dai propri canterani, schierando cinque 2005 titolari anche in una gara così delicata. Tuttavia il rischio di schierare un altro ragazzo giovanissimo contro una squadra esperta come quella di Ligato era troppo alto e serviva una figura esperta per guidare tutti dalle retrovie. Con Mattia De Stefano out e Pietro Zammuto acciaccato ecco la soluzione inaspettata: perché non richiamare in pista il vice allenatore della prima squadra e l'allenatore proprio di quei 2005 in Under 19? Detto fatto: Paolo Scanavino titolare con la numero 4 e 66' giocati, con la grinta dei bei vecchi tempi.

UNA PARTITA DI LIVELLO

PAOLO SCANAVINO TITOLARE CONTRO LA DRUENTINA, IN POSA IN SECONDA FILA TRA SPERANDIO E TINE (il secondo da sinistra)

Si può tranquillamente dire che la partita di Paolo Scanavino è stata arcigna e di qualità. Poche sbavature e precisione negli interventi contro l'attacco veloce della Druentina che, effettivamente, poteva mettere in difficoltà il tecnico della Juniores rossoblù. Ma con buona volontà e la giusta quantità di sana "ignoranza" da difensore centrale la pagnotta, e anche qualcosa in più, l'ha portata a casa.

Scanavino P. 6.5 Ebbene sì: nel pomeriggio del big match c'è anche il tecnico della Juniores lucentina. Da giocatore. In mezzo alla difesa. E guai a dire che non ha giocato bene, perché la prestazione c'è stata eccome. Però Maione ha confessato di sperare di non avere più bisogno di lui (ridendo, ovviamente). LA PAGELLA DI PAOLO SCANAVINO CONTRO LA DRUENTINA

E la domanda doverosa a Gianfranco Maione, che lavora a strettissimo contatto proprio con Scanavino stesso, è stata fatta anche a fine partita su questa scelta tecnica che, alla fine, ha decisamente pagato. «L'alternativa era inserire un ulteriore 2005 e visto che i nostri ragazzi di quest'annata giocano sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio diventava davvero problematico - ha spiegato Maione - Paolo si è reso disponibile, si è allenato una settimana intera e devo dire che non ha nemmeno fatto male. Può essere una soluzione in futuro? Spero proprio di no (ride, ndr.). Con tutto il rispetto per Paolo, che oltre ad essere il mio secondo allena anche la Juniores, confido nel rientro di De Stefano e che Zammuto stia bene. Spero di non avere bisogno di Paolo in futuro».

IL RACCONTO DI SCANAVINO

Ed è giusto che racconti il suo pomeriggio fuori dalla routine lo stesso Paolo Scanavino, che ha rimesso i tacchetti ai piedi rimediando un meritatissimo 6.5. «Ho giocato perché c’erano delle difficoltà numeriche di "vecchi" in un ruolo nevralgico come la difesa ed essendo un tesserato della società ho provato ad aiutarla in ogni modo possibile, che sia da allenatore, da Direttore Sportivo della prima squadra o da giocatore - ha spiegato Scanavino - È stata una bella sensazione tornare a giocare anche se solo per un’oretta e se non era per una questione di fiato facevo anche tutta la partita (ride, ndr). È stato speciale tornare soprattutto insieme ai ragazzi che alleno, ma ho non più voglia di tenere quello stile di vita. Mi sono allenato martedì con delle variazioni di ritmo e mercoledì una partitella per prendere le misure, sono soddisfatto del mio rendimento in campo».

Un ritorno in campo che ha portato Scanavino anche a delle riflessioni sul livello della categoria che, come spesso si dice tra i più esperti, sta calando anno dopo anno. «Se un ragazzo come me torna in campo dopo un anno e mezzo di stop e gli avversari non mi saltano nemmeno una volta c'è un problema di fondo nella categoria - riflette Scanavino - Penso ai nostri 2005 e posso dire che si meritano di giocare senza problemi in questa Promozione: con tutte le difficoltà di malizia che possono avere sono qualitativamente forti e avranno tempo per maturare. Alla fine penso si possa fare una buona squadra senza spendere troppi soldi».

Scanavino, che a pieno regime giocava in mezzo al centrocampo e con il passare dell'età ha arretrato il raggio di azione, allena a tempo pieno da circa un anno e mezzo, quando guidò l'Under 17 del Cit Turin che, al momento del suo arrivo, era ferma a quota 0 punti. Con Scanavino in panchina i rossoverdi hanno poi collezionato 14 punti, un discreto risultato che ha fatto si che il Lucento virasse su di lui per il ruolo delicato di DS e di tecnico dell'Under 19. Ruolo che al momento Scanavino sta ricoprendo con ottimi risultati, sempre che non ci sia bisogno di lui ancora una volta in campo.