Apre la promessa classe 2004: con 4 gol in 22 minuti la big accorcia sui play off

Successo ineccepibile per il LG Trino, cui basta un tempo per avere ragione di un Vigliano in evidente difficoltà. La formazione di Ugo Yon se non altro in casa si dimostra solida e compatta, in attesa di avere più continuità a livello generale. Poco da dire sull'incontro, messosi subito in discesa dopo l'1-0 di Gabriele Passannante. I biellesi di Gianni Peretti si sono letteralmente liquefatti e Birolo e compagni hanno avuto buon gioco nel dilagare. Buona doppietta di Brugnera, delizioso il centro di Vergnasco. Osenga ha poi chiuso sul 5-0. Poker decisivo Subito in partenza al 1' una bella conclusione da destra...

