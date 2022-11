Traversa in rovesciata e tante occasioni, ma la sfida viene decisa nel secondo tempo

Il CG Bresso non riesce più a vincere, lo dimostra il pareggio interno per 1-1 rimediato contro una combattiva Paullese che ha dato filo da torcere agli uomini di Marcarini - superiori sul piano del gioco - andando addirittura in vantaggio per prima, dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa. A segnare il gol del momentaneo 0-1 è stato Verri, autore di un'ottima partita in cui alla sostanza in fase di pressione ha unito anche una certa lucidità in quella di costruzione. La risposta dei padroni di casa - oggi in maglia bianca - è stata affidata a Parozzi che dopo...

