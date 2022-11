Un piattone di Iacuaniello manda in paradiso l'Assago!

Di misura, l'Assago è riuscita a portare a casa una partita che per gran parte del tempo ha dominato, sia sul piano del gioco che su quello fisico. Rozzano che esce sconfitto e che deve recriminare delle grandi difficoltà nello sviluppo delle azioni offensive. SUBITO ASSAGO Sono solo 7 i minuti che separano l'Assago dal primo gol della giornata. E' una rete classica, che unisce la raffinatezza del trequartista allo straordinario fiuto del gol del numero 9: Schiavoni imbuca il pallone in area di rigore per Tosoni, che si allarga sull'esterno e conclude in porta con un destro perfetto. E'...

