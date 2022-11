Al gol del 3-2 è Far West: colpo al volto con vigliaccheria e 4 denti rotti

Si mette a esultare come farebbe ogni giocatore la cui squadra ha segnato un gol, ma viene centrato in pieno dalla gomitata vigliacca di un avversario che si trovava nei pressi della sua corsa. L'attimo folle dell'esterno mancino della Juve Domo Niccolò Falcioni è costato caro all'attaccante della Dufour Varallo Gabriele Testori, stramazzato subito al suolo e costretto a concludere la propria domenica al pronto soccorso. È capitato domenica 6 nei minuti finali di Juve Domo-Dufour Varallo, scontro di medio-bassa classifica tra due habituée del Girone A di Promozione degli ultimi anni.





Gabriele Testori in un'immagine del campionato in corso con la Dufour Varallo, il classe 1998 è rimasto in organico dopo la retrocessione dall'Eccellenza della scorsa stagione





I neroverdi hanno appena segnato la rete del provvisorio 3-2 con Cristian Nobili, alla sua personale doppietta del match, e parte l'esultanza collettiva dei giocatori. Alcuni ragazzi valsesiani rientrano verso il lato panchine, mentre Testori corre deciso verso la propria metà campo ma sulla tre quarti viene fermato dal gomito alzato da Falcioni, vicino alla traiettoria della corsa, che lo prende in pieno in faccia e lo fa cadere a terra dolorante. L'arbitro Jordi Rivella della sezione di Torino è a due passi, si scatena un parapiglia con i giocatori della Dufour a reclamare una giusta espulsione, mentre il numero 3 ossolano va verso la propria difesa raggiungendo i compagni.





Niccolò Falcioni, esterno sinistro da 6 stagioni alla Juve Domo fin dai tempi dell'Eccellenza, autore del vergognoso gesto sanzionato dall'arbitro solo con un cartellino giallo



Arriva invece solo un incomprensibile giallo, ma i colori che diventano più rilevanti diventano subito quelli del codice con cui Testori, che resta a terra per un po', deve essere trasferito in ospedale. Con il classe 1998 della Dufour che riporta la rottura di ben 4 denti. Il tutto durante l'esultanza per un gol realizzato dalla propria squadra. Il match poi riprende e finisce 3-3 con la rete della Juve Domo, nel frattempo rimasta in 10 ma per l'espulsione di un altro giocatore, in pieno recupero. Oltre al danno dunque anche la beffa per i valsesiani, che da subito dopo la partita non ci stanno.







Imbufalita infatti la società del presidente Mario Zulato, ancor di più per il fatto che Falcioni ha potuto continuare la partita come se niente fosse e solo la sostituzione del proprio tecnico Michael Nino ha evitato probabilmente l'aumento ancora di più della tensione già presente in campo. Il club neroverde ha voluto far sentire da subito la propria voce sui canali social e da subito è arrivata la solidarietà degli addetti ai lavori e dei compagni di Testori, giocatore apprezzato nel panorama dilettantistico piemontese con alle spalle la Serie D a Borgosesia e anni al vertice in Eccellenza con Biellese e Stresa.





L'immediata presa di posizione della Dufour Varallo sull'accaduto di domenica scorsa a Domodossola, con il club neroverde che stigmatizza l'accaduto sulla propria pagina facebook

«La Dufour porta a casa un punto dopo la trasferta a Domodossola. Finisce 3-3 un match che ha visto i valsesiani padroni del campo e il risultato va stretto! Ma più della partita bisogna per forza parlare del gesto “infame”che compie un loro giocatore. Nobili segna il terzo gol e mentre Testori corre ad esultare viene colpito da una gomitata al volto che gli procura la caduta di 4 denti e il conseguente ricovero al pronto soccorso, gesto che deve per forza non passare inosservato! Tra l’altro gesto che proprio lo stesso giocatore ossolano ha promesso più volte a diversi giocatori del Varallo! Una persona che si comporta cosi a nostro modo di vedere non deve più scendere sui campi di calcio perché un gesto così va oltre ogni logica! Come società faremo di tutto per far sì che venga sanzionato» è la prima reazione del club sulla pagina facebook della Dufour Varallo.





Difficile ora dire cosa potrà accadere in team di giustizia sportiva, al di là degli ovvi risvolti penali. A livello dilettantistico le prove video non sono ammesse come accompagnamento ai ricorsi, anche se recentemente proprio in Piemonte grazie ad alcune riprese dalla tribuna è stato ridotta la squalifica al tecnico dell'Under 19 Regionale del Venarianello scorso mese di maggio. Un precedente cui appellarsi dunque c'è, anche se all'epoca si era trattato di un ricordo tendente a ridurre una sanzione di espulsione. Che perperò domenica scorsa non è arrivata.