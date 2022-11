Le Aquile tornano a casa: inaugurato il nuovo manto con una super vittoria

Una data speciale, per molti punti di vista. La Druentina torna finalmente a casa, tornando a correre sul prato del Morello che dopo mesi in “esilio” a Pianezza tra il campo della società di via Ferrari e casa Lascaris ha ospitato le Aquile in tutte le categorie. Un nuovo prato in erba naturale, inaugurato proprio domenica 6 novembre dalla prima squadra di Rosario Ligato, che ha portato a casa 3 punti pesanti contro lo Charvensod confermando il secondo posto e battezzando come meglio non si poteva la casa della Druentina.

«Ci tengo a ringraziare i nostri sponsor, Cave Druento e Beton Scavi, per la realizzazione del nuovo manto in erba naturale - ha commentato il presidente Gianpiero Passalacqua - Finalmente siamo tornati a casa e posso dire che anche il secondo campo a 11, che sarà adibito solamente all’allenamento, è vicino al completamento. È un momento importante per noi e devo ringraziare anche l’amministrazione comunale per tutto il sostegno che ci hanno dato. E ovviamente grazie ai ragazzi di Ligato, che hanno inaugurato il campo al meglio con una vittoria che ha reso ancora più dolce questo momento di festa».

Impianto pieno e gioia incontenibile per la Druentina, che grazie alla doppietta di Paladino mette a distanza lo Charvensod e si mette a caccia del Lascaris, che in un altro big match ne rifila 3 al Lucento di Maione: un super Stocchino lancia i bianconeri in vetta, superando un Lucento apparso stanco e per la prima volta in reale difficoltà. Il Lesna Gold prosegue la sua marcia superando la complicata trasferta di Bussoleno, sfruttando sia i momenti di difficoltà e la scarsa precisione sotto porta della squadra di Foch che la cinicità nei momenti clou, mostrata sia da Barbagallo che da Varvelli nel finale. In casa Lesna tra l’altro lascia Michael Racioppi, che con un post social ha detto addio alla sua avventura in oronero dopo soli pochi mesi.

L’Ivrea entra finalmente in zona playoff vincendo a Cuorgnè con il Vallorco, seguito a braccetto dalla Rivarolese che invece ha battuto di misura il Quincitava: le formazioni di Tosoni e Lami si godono il buon momento grazie a Comentale e Pagano. Le due canavesane affronteranno due sfide casalinghe contro squadre a caccia di punti salvezza, nel tentativo di allungare la propria striscia e tornare ad inserirsi di prepotenza tra le big, sperando magari in note liete dalla sfida tra Lesna Gold e Druentina.

PROMOZIONE GIRONE B, NONA GIORNATA

BSR GRUGLIASCO - CASELLE 1-1

CARRARA - PIANEZZA 0-3

DRUENTINA - CHARVENSOD 2-1

GASSINO SR - COLLERETTO 0-2

LASCARIS - LUCENTO 3-0

QUINCITAVA - RIVAROLESE 0-1

UNION VALLESUSA - LESNA GOLD 0-2

VALLORCO - IVREA 0-1