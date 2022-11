Primo in classifica e ancora imbattuto viene esonerato il giorno del suo compleanno

Primo posto solitario in classifica, nessuna sconfitta stagionale e ticket per gli ottavi di Coppa Lombardia già strappato. Sono queste alcune delle statistiche con cui le strade di Ivan Iotti e dell'Arcellasco si separano in modo più che inaspettato tramite il seguente comunicato: «Gsd Arcellasco comunica l’interruzione del rapporto con il Mr della prima squadra Ivan Iotti. Ringraziamo il Mr per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi e gli auguriamo il meglio per il futuro».

Clicca sull'immagine per consultare il calendario e le statistiche del girone

NUMERI E SENSAZIONI

Un rapporto interrotto nel giorno del 52esimo compleanno di Iotti, che dopo 10 giornate di campionato stava guardando tutti dall'alto verso il basso grazie alle 7 vittorie e ai 3 pareggi fin qui collezionati, frutto di 24 gol fatti (secondo miglior attacco del girone) e dei soli 8 subiti (miglior difesa del girone). Numeri ai quali si aggiunge un percorso netto anche in Coppa Lombardia, dove l'Arcellasco prima ha superato il Girone 10 da capolista battendo 1-3 il Costamasnaga e 3-2 la Casati Arcore e poi si è qualificato agli ottavi avendo la meglio ai rigori sul Cinisello (1-1 ai tempi regolamentari). Sono proprio questi i dati a cui fa riferimento il tecnico una volta saputo dell'esonero: «Sono rimasto basito. Mi sono trovato benissimo con tutti, eravamo primi in classifica con 7 vittorie e 3 pareggi, ancora in corsa in Coppa e sentirsi dire di essere esonerato mi ha lasciato esterrefatto per due motivi: mi è stato comunicato via telefono mentre stavo andando a fare gli allenamenti e le motivazioni. Non mi hanno detto nulla, solo che ci saremmo visti settimana prossima». Uno dei più classici fulmini a ciel sereno, in stile Lucio Brando a Mantova o Ernesto Valverde a Barcellona, anche loro esonerati da primi in classifica e imbattuti, e di cui è difficile andare a scovare le origini. L'unico campanello sono gli ultimi due risultati in campionato, ovvero i pareggi con Casati Arcore (0-0) e Vibe Ronchese (1-1), conquistati entrambi però con un uomo in meno per più di un tempo. «Se ho fatto qualche errore vorrei che mi venga detto in faccia, magari non piaceva loro come stavamo giocando, però mi vengono dei dubbi perché eravamo il secondo miglior attacco e la miglior difesa. - prosegue Iotti - Nelle ultime due giornate sono arrivati due pareggi, certo, ma eravamo in 10 per 50 minuti. Avevo l'obiettivo di arrivare in Eccellenza ed eravamo primi. Ho fatto i risultati e avevo un bel rapporto con i giocatori, poi è chiaro che ho dovuto fare delle scelte». In chiusura, il tecnico chiosa così sull'avventura in terra comasca: «Da parte mia posso dire che mi sono trovato benissimo e non voglio fare polemiche: è una grande piazza, mi sono trovato bene con tutti, lo staff e la squadra sono splendidi e non avevo problemi con la dirigenza, però ribadisco che vado via da imbattuto, primo in classifica e agli ottavi di Coppa».