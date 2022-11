Dopo la rivoluzione estiva salta a sorpresa la panchina

Un rapporto durato a lungo, per 3 stagioni, con tanta acqua passata sotto i ponti. Uno stop forzato, un cambio di girone inaspettato e un inizio di annata complicato e sicuramente sotto le aspettative societarie: le strade tra BSR Grugliasco e Massimo Frattolillo si sono divise, dopo che il sodalizio tra la società di Felice Marmo e l'ex tecnico del Fossano Under 19 iniziò nell'estate del 2020, per un totale di 47 panchine tra campionato e coppa con la prima squadra biancorossa.

UN CAMMINO TORTUOSO

Dopo una campagna acquisti ricca, dove di fatto l'intera rosa del BSR Grugliasco è stata rivoluzionata con tanti innesti sia sul piano fuoriquota che sul piano Over, i grugliaschesi probabilmente si aspettavano un inizio diverso in queste prime 9 giornate, cosa che però non è stata. Con tutte le difficoltà del caso portate da un girone B ampiamente competitivo il BSR ha raccolto "solamente" 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con una prossimità giudicata probabilmente troppo pericolosa alla zona salvezza ma di fatto una distanza di sole 6 lunghezze dall'Ivrea quinto, prima piazza utile per i playoff. Tolto un avvio con 5 sconfitte consecutive tra campionato (di cui l'ultima di questo filotto contro il Lascaris all'ultimo secondo) il BSR ha trovato i primi punti in casa contro l'allora capolista Quincitava, dando il via a un momento sostanzialmente positivo con 4 risultati utili consecutivi, con una vittoria contro il Gassino e tre pareggi negli scontri diretti contro Carrara, Pianezza e Caselle. Forse la dirigenza biancorossa si aspettava un bottino decisamente più ricco in partite sulla carta alla portata, cosa che però non è accaduta.

LA NOTA DELLA SOCIETÀ

Durante il raduno della Rappresentativa Piemonte/Valle d'Aosta Under 19 proprio in casa grugliaschese tirava già aria di novità e la notizia dell'esonero di Frattolillo è stata poi comunicata alla squadra nella serata di martedì 8 novembre. Una scelta comunque sofferta da parte sia di Felice che di Alessio Marmo, che con Frattolillo avevano stretto un gran rapporto in questi 3 anni di collaborazione, ma la volontà di dare una scossa, seppur dolorosa, a tutto il gruppo è stato il diktat principale del BSR, che nel mentre sta valutando le alternative per sostituire Frattolillo già a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Colleretto in trasferta.

LE PAROLE DI FRATTOLILLO

Un grazie di cuore, seppur con un po' di rammarico, da parte dello stesso Massimo Frattolillo, che ha dato l'addio al BSR Grugliasco dopo l'esonero di martedì 8 novembre. «Così come ho spiegato alla società ieri sera accetto la loro scelta tecnica, ma non condivido propriamente il momento - spiega Frattolillo - In questi 3 anni sono stato davvero bene a Grugliasco e ringrazio di cuore tutta la dirigenza: è rimasta serenità nel rapporto con tutti ed è la cosa più importante. Se però collezioni solo sconfitte lo posso capire, ma alla fine arrivavamo da 4 risultati utili consecutivi. Ne prendo atto e va bene, per fortuna la nuova riforma sugli allenatori mi permette di trovare una nuova squadra dopo novembre»