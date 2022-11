Dalla Calabria fino alla Svizzera, il viaggio del fantasista continua sognando una nuova impresa

Vibo Valentia-Losanna-Seveso: queste sono le tappe fondamentali della vita, e della carriera calcistica, di Giuseppe Cutuli, fantasista classe 1999 in forza alla Base 96. Un vero e proprio giro d'Italia che lo ha portato a calcare i campi della Promozione lombarda. Dopo aver iniziato la sua carriera nella sua città natale, militando nella Vibonese - in cui disputa anche il campionato di Under 15 - Cutuli si trasferisce in Svizzera, a Losanna per la precisione - squadra di Serie B Svizzera che al momento si trovava nella massima serie - dove rimane per una stagione. «È stato il primo assaggio di professionismo, tra palestra e i primi sponsor, e mi ha dato la possibilità di disputare delle partite in stadi di alto livello» dice Cutuli. Poi il ritorno in Calabria, prima alla Vibonese, poi al Roccella, che in quegli anni militava stabilmente in Serie D. Da lì, nonostante la possibilità di poter crescere in una realtà di alto livello nella sua regione natale, si ritrova a trasferirsi di nuovo, questa volta a Seregno.

I PRIMI ANNI IN LOMBARDIA

Cutuli, dunque, arriva a Seregno nel 2016 e gioca lì i suoi anni di Under 19, partecipando anche alla fase finale dei Nazionali nel 2018, segnando un gol decisivo in semifinale contro il Campodarsego e disputando la finale contro la Recanatese che, però, viene vinta dai marchigiani ai calci di rigore. L'esterno calabrese, nel ricordare i suoi anni nella società azzurra, afferma: «Sono stati anni bellissimi, soprattutto l'ultimo, e, oltre ai risultati importanti che abbiamo ottenuto, si era creato un grandissimo gruppo. Dopo il Seregno speravo in una chiamata dalla Serie D o dall'Eccellenza viste le mie prestazioni nell'ultimo anno - con una decina di gol e numerosi assist - ma sono finito in Promozione. È stata la mia prima "delusione" in ambito calcistico».

Giuseppe Cutili, qui con la maglia del Seregno

L'ESPERIENZA A MEDA

Dopo gli ottimi anni a Seregno, il fantasista approda nella prima squadra del Meda e dà il via a un'esperienza con tante luci, soprattutto nelle prime stagioni, e con qualche ombra verso la sua conclusione. A tal proposito, Cutuli commenta: «I primi due anni, per me, sono stati molto importanti. Sono cresciuto e ho avuto modo di apprendere molto, soprattutto grazie a figure come Cortinovis - veterano con una carriera tra Lega Pro e Serie D alle spalle - e Alessio Battaglino (l'attuale direttore sportivo del Sangiuliano City delle meraviglie). Mi sono sentito parte integrante del progetto, il mister mi dava fiducia e ho sempre giocato, ero contento. Dopo, invece, le cose sono cambiate e i giocatori più di esperienza rimasti - con Battaglino e Cortinovis avevano appeso gli scarpini al chiodo e, di conseguenza, non facevano più parte dello spogliatoio - erano poco partecipi all'interno del gruppo e sembrava fossero più vicini alla dirigenza in certi comportamenti. Il rapporto con Cairoli all'inizio era ottimo, mi ha supportato tanto, poi è iniziata un po' di diffidenza». Poi l'arrivo della pandemia e lo stop dei campionati e, con la ripresa di alcune categorie (tra cui l'Eccellenza) Cutuli vuole giocare e riesce a trovare un'opportunità per andare in prestito all'Ardor Lazzate: «Quando sono tornato a Meda non sono più stato visto come la stessa persona e, tra gruppo squadra scaglionato e un contesto in cui era difficile potersi esprimere al meglio, ho espresso la mia volontà di cambiare aria».

L'ARRIVO ALLA BASE

A Cutuli arrivano diverse richieste, tra cui quelle di Muggiò e Mozzatese, ma, visti buoni rapporti che ci sono tra le società e visto l'interesse che il nuovo DS della Base Glauco Paggetta lascia trasparire nei suoi confronti, il fantasista sceglie la società di Seveso. La squadra inizia la stagione in maniera pressoché impeccabile, con una sola sconfitta - proprio contro il Meda alla prima giornata - e nove vittorie consecutive. L'inizio di Cutuli, invece, è condizionato da un infortunio, uno stiramento a un adduttore che lo tiene fuori dai campi di gioco per più di un mese. «La dirigenza mi ha fatto subito un'ottima impressione e questa mi è sembrata fin da subito una realtà vera. - racconta il fantasista - Al mio arrivo, la prima cosa che mi hanno detto è che l'obiettivo è quello di fare i playoff, con la prospettiva di risalire in Eccellenza in un paio d'anni. Non mettono pressioni addosso alla squadra, non ci sono né l'arroganza né la presunzione di chi crede di poter fare tutto. Qui c'è umiltà e tanta voglia di fare, si possono fare grandi cose».

Per quanto riguarda il gruppo squadra e la stagione, Cutuli aggiunge: «Noi siamo la mina vagante del girone, non partivamo tra i favoriti, ci vediamo un po' come l'Atalanta o - se tutto andasse per il verso giusto - come il Leicester di Ranieri. Non siamo la squadra che deve vincere, possiamo ambire al meglio, ma con i piedi per terra, affrontando la stagione di partita in partita. Di domenica in domenica aumentiamo la consapevolezza nei nostri mezzi, ma non ci montiamo la testa. Il gruppo qui è unito: il mister, i giocatori e la dirigenza remano tutti dalla stessa parte e sono un'unità. Dal più giovane al più anziano, tutti possono dire la loro e dare qualcosa alla squadra e tutti puntiamo verso lo stesso obiettivo. Grazie a loro mi è tornata la voglia di competere, anche con un posto da titolare che non è assicurato. Davanti a me ho dei grandi giocatori come Cazzaniga, Gjonaj e Rossi e so che dovrò guadagnarmelo».