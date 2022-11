Gomitata al volto e denti rotti: 5 anni di squalifica e richiesta di radiazione

Niccolò Falcioni si è preso 5 anni di squalifica con proposta di radiazione da qualsiasi rango e categoria della FIGC. Il giudice sportivo del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta FIGC-LND si è espresso in modo a dir poco rivoluzionario nel comunicato pubblicato poco prima delle 15 della giornata odierna. Per la prima volta, infatti, per assegnare una squalifica è stata considerata anche la cosiddetta «prova video» dopo che il filmato di quanto aveva fatto nella partita Juve Domo-Dufour Varallo di domenica scorsa (un gesto da censura, con gomitata di Falcioni al volto di Gabriele Testori mentre quest'ultimo stava esultando per la rete del provvisorio 3-2 dei suoi, che ha portato alla rottura di alcuni denti del giocatore valsesiano, oltre che una ferita al volto) ha fatto il giro del web tra riprese tramite cellulare e di una emittente locale ossolana. Il giocatore sul campo non era stato espulso dall'arbitro Jordi Rivella della sezione di Torino, che pure era a pochi passi dai due giocatori, ma che stava colloquiando con un giocatore della Dufour Varallo con lo sguardo rivolto da un'altra parte. Era stato infatti solo ammonito. Si pensava che non fosse possibile considerare i filmati ed invece c'è stata questa apertura.





«Non avendo da subito compreso la gravità del gesto, l'arbitro ammoniva il Falcioni; quando però si avvicinava al Sig. Testori per sincerarsi delle sue condizioni, si avvedeva che il giocatore colpito sanguinava copiosamente ed i suoi compagni di squadra riferivano di una gomitata ricevuta dal Sig. Falcioni. L'arbitro dichiara nel supplemento di rapporto di aver quindi compreso che si trattava di condotta violenta e non di condotta antisportiva, ma di non aver proceduto con l'espulsione del giocatore non avendo veduto direttamente né lui né i suoi assistenti il gesto. Tuttavia, la condotta del Sig. Niccolò Falcioni è stata ripresa da più persone ed è divenuta nota a tutti, dato che il video della sua violenta ed ingiustificabile gomitata volontaria al volto del Sig. Testori, "reo" di aver esultato per il momentaneo vantaggio della sua squadra, è stato pubblicato sui siti web delle maggiori testate giornalistiche sia locali che nazionali, sportive e non. La gravità del gesto del Sig. Niccolò Falcioni, e le sue conseguenze sia a breve che lungo termine per la stessa vita quotidiana della vittima, non possono ad opinione di questa Giudice passare inosservate ed impunite solo perché fortuitamente non immediatamente percepite dal direttore di gara e dai suoi assistenti» è un estratto delle parole del giudice sportivoLa Juve Domo nel frattempo aveva sospeso il giocatore, mentre la Dufour Varallo aveva promesso il massimo impegno nell'arriva ad una sanzione per. Per quanto concerne, il classe 1998 domenica scorsa è stato subito portato al Pronto Soccorso e per qualche settimana sarà costretto a tenere un apparecchio medico in volto, in modo da consentire alla mandibola di stare ferma. Prima di un necessario intervento per estrarre e riposizionare alcuni denti, oltre a quelli rotti durante l'accaduto. Lo stessostarebbe valutando la possibilità di una denuncia penale per quanto capitato. Che per il momento segna la fine della carriera diesterno mancino classe 1997 dalla stagione 2017-2018 alla Juve Domo tra Eccellenza e Promozione, che a meno di colpi di scena difficilmente potrà tornare in campo in futuro.