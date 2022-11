Il direttore sportivo si dimette dopo la pesante sconfitta nel big match: «È la goccia che ha fatto traboccare il vaso»

Cambio dirigenziale a Meda: Andrea Cavallini si dimette dal suo ruolo di direttore sportivo della società bianconera dopo due anni. È risultata dunque fatale la batosta incassata sul campo del Saronno. Un 5-0 che non ha lasciato spazio a discussioni e che ha evidenziato delle problematiche evidenti nella squadra, soprattutto nel reparto difensivo.

LE MOTIVAZIONI

Cavallini, che era arrivato al Meda nel 2020 dopo una vita passata alla Base 96 tra ruolo sul campo e posizione in dirigenza, ha abbandonato il suo ruolo dietro la scrivania dei Cinghiali nonostante l'attuale seconda posizione in classifica a 6 lunghezze dalla capolista che, ironia della sorte, è proprio la sua ex squadra. Prima dell'inizio dell'annata, la dirigenza si era esposta, dichiarando di voler vincere, tanto che nell'ultima finestra di mercato sono arrivate pedine importanti come Francesco Anzano e Davide Tartaglione. Una rosa forte messa a disposizione del tecnico Cairoli, che nelle prime sei giornate di campionato aveva mantenuto fede alle aspettative vincendo 5 volte e perdendo solo in un'occasione. Da lì, però, sono arrivati altri due stop nelle successive 4 giornate, di cui l'ultimo quello pesantissimo nell'ultimo scontro diretto. «La squadra, secondo me, non sta rendendo come potrebbe e la sconfitta col Saronno di domenica è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. - spiega Cavallini - C'erano - e ci sono - tutte le possibilità di raddrizzare la situazione, ma io avevo delle idee sul come farlo e loro ne avevano altre, più passa il tempo e più è difficile raddrizzare la situazione. Ringrazio comunque la società per questi due anni trascorsi insieme».