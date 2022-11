Amaro Montenegro per l'Ivrea: un sontuoso Aprà completa la festa rossonera

Vola ai quarti il Caselle che, grazie alle firme di Aprà e Montenegro nell'arco della ripresa, batte 2-0 l'Ivrea al culmine di una sfida entusiasmante. I primi quarantacinque minuti vedono entrambe le compagini propositive sui rispettivi fronti offensivi, ma senza riuscire a trovare lo spunto decisivo che sblocchi il risultato. Tuttavia, l'occasione più ghiotta giunge sui piedi di Tallarido, il cui destro al volo si spegne di poco a lato. Nella seconda frazione di gioco sale in cattedra Aprà.

L'esterno offensivo rossonero prima sblocca il risultato con un destro chirurgico dai venti metri e dieci minuti dopo propizia il raddoppio di Montenegro, il più lesto di tutti a ribattere in rete una punizione del numero sette di Zullo respinta da Alice. L'Ivrea prova ad accorciare le distanze, ma il destro diagonale di Scala si stampa sul legno. Nel finale il Caselle amministra il duplice vantaggio sino al triplice fischio del direttore di gara.

LA PARTITA

OCCASIONI SU ENTRAMBI I FRONTI

Le battute inaugurali della sfida vedono entrambe le compagini attendiste, studiandone i rispettivi meccanismi tattici per individuare quali possano essere i rispettivi punti deboli. La formazione in trasferta sul fronte offensivo con un cross di Tapparo dalla destra verso il centro dell'area di rigore, ma Romito intercetta il traversone con un colpo di testa imponente. I rossoneri si affacciano sulla trequarti avversari con Nicoletti autore di una buona iniziativa per vie centrali, dove difende bene la sfera provando a servire Trovato, ma Sardaro legge bene l'azione e intercetta il passaggio.

L'Ivrea prova ad incrementare il ritmo delle operazioni sul fronte offensivo, con disimpegni in uscita molto rapidi e conseguente ricerca della profondità sulle corsie laterali. La compagine di Tosoni cerca di innalzare il pressing offensivo per provare a recare maggiori problematiche alla retroguardia difensiva rossonera, ma la linea arretrata di Zullo non si fa cogliere impreparata anche in velocità. Il primo squillo offensivo dell'incontro giunge al 18' con una conclusione di mancino dai venti di Tapparo, che prova ad angolare il sinistro ma nom inquadra lo specchio della porta.

Sessanta secondi dopo gli ospiti vanno ad un passo dal raddoppio: ottima progressione sulla corsia mancina di Zamuner, al culmine della quale serve coi contagiri la sfera al centro dell'area per Tallarido che, lasciato solo dal duo di centrali difensivi rossoneri, conclude con un destro al volo che sfiora il sette opposto. Il centravanti di Tosoni ha aperto troppo il piatto destro, ma a sua discolpa va evidenziato come il coefficiente di difficoltà della conclusione fosse elevato.

Successivamente al pericolo corso, la formazione di Zullo prova a reagire al maggior predominio territoriale degli ospiti che si è riscontrato negli ultimi minuti, con maggiore consistenza e determinazione nell'impostare l'azione. I padroni di casa tentano di rendersi più incisivi ma riscontrano alcune problematiche nell'ultimo passaggio, con un affondo decisivo che tarda a concretizzarsi per via di una marcata imprecisione.

Al 29' il Caselle si rende minaccioso su palla inattiva: sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, Aprà crossa sul secondo palo seguendo il taglio in corsa di Trovato, che non riesce a raggiungere la sfera per questione di centimetri. Centoventi secondo dopo i rossoneri vanno ad un passo dal vantaggio: brillante iniziativa sulla corsia mancina di Aprà che dribbla due avversari ed effettua un tiro-cross di sinistro che viene deviato Sardaro sulla traversa.

I padroni di casa stanno innalzando notevolmente il pressing e al 33' Nicoletti manca per un soffio l'1-0 con un sinistro dalla distanza, deviato dai difensori avversari, che si spegne alla sinistra di Alice di pochi centimetri. Da evidenziare lo slalom col quale l'attaccante rossonero si è smarcato antecedentemente alla conclusione. Aprà è decisamente ispirato sull'out mancino dove si distingue per le sue accelerazioni e dribbling anche se in alcuni frangenti perde un tempo di gioco prima di servire la sfera, aspetto tecnico che fa decrescere il potenziale dei rossoneri sul fronte offensivo.

Successivamente ad un avvio più appannaggio dell'Ivrea di Tosoni, la formazione di casa guidata da Zullo è cresciuta col passare dei minuti riuscendo ad esprimere la propria filosofia calcistica e sfiorando il vantaggio in due circostanze. Al 46' l'Ivrea manca il vantaggio di poco: grande accelerazione sulla corsia mancina di Cabras al culmine della quale crossa un mancino verso l'area di rigore deviato da Melillo, la sfera giunge a Zamuner che calcia a botta sicura di destro, ma il provvidenziale intervento di Montenegro devia la sfera. La prima frazione di gioco si conclude a reti bianche, lo stesso punteggio che è maturato al culmine della sfida dell'andata.

APOTEOSI ROSSONERA

La seconda frazione di gioco riprende con la guida tecnica dell'Ivrea che sostituisce Matteo Bonaccorsi per Monteleone, il quale comporrà il tandem offensivo con Tallarido. Al 3' i rossoneri di Zullo si rendono subito pericoloso: ottima progressione per vie centrali di Trovato che in un primo momento dribbla Costa, ma successivamente perde il controllo della sfera con Tapparo che riconquista il possesso in favore della formazione in trasferta. I ragazzi di Tosoni si propongono nuovamente in fase avanzata con due conclusioni di Scala, ma ambedue non riscuotono successo.

All'11' il Caselle sblocca il risultato: Aprà riceve la sfera tra le linee sulla trequarti, controlla e conclude a destro potente e chirurgico che non lascia scampo ad Alice. Al 14' gli ospiti vanno ad un passo dal ristabilire subito la parità: Scala viene lanciato sulla destra, attacca la profondità e calcia un diagonale destro ad incrocio che si spegne sul palo opposto. Il legno frena la formazione di Tosoni, ad un passo dal ristabilire la parità dopo soli centottanta secondi.

Scala è in questo frangente il più spumeggiante tra le file della compagine in trasferta ed è protagonista di un'altra positiva iniziativa personale sulla destra, al culmine della quale crossa a mezz'altezza sul lato opposto trovando il tiro al volo di Monteleone, ma Leone compie una grande parata per riflessi e posizionamento. Al 21' il Caselle raddoppia: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Aprà calcia un destro a giro sul primo pallo che trova la corta deviazione di Alice, con Montenegro che è il più lesto di tutti a raggiungere la sfera ribattendo in rete con un tap-in vincente da rapace d'area.

Tuttavia, l'Ivrea non demorde e non si disunisce provando a sfruttare le ripartenze per creare grattacapi alla retroguardia difensiva avversaria. In una di queste di circostanze, Monteleone attacca la profondità per vie centrali e dalla distanza calcia un mancino potente che sfiora il palo alla destra di Leone.

Ambedue le guide tecniche hanno usufruito di tutti gli slot disponibili per le sostituzioni con l'obiettivo di inserire forze fresche rispettivamente per tamponare il pressing offensivo e cercare di accorciare le distanze per dare l'assalto nelle battute conclusive in modo da riaprire il discorso qualificazione. Il finale dell'incontro non vede alcuno spunto sul fronte avanzato sia da una parte sia dall'altra, con il Caselle che batte 2-0 l'Ivrea e stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Promozione.

IL TABELLINO

CASELLE-IVREA 2-0

RETI: 11' st Aprà (C), 21' st Montenegro (C)

CASELLE (4-4-2): Leone 6, Fontana 6.5 (9' st Recano 6), Montenegro 7.5 (27' st Abbagnale 6), Melillo 6.5, Di Marco 6.5, Romito 6.5 (9' st Capra 6), Aprà 8, Bussi 6.5, Nicoletti 6.5 (32' st Del Tetto sv), Trovato 7 (23' st Gentile 6), Gentile 6.5. A disp: Granata, Biseffi, Mulatero, Sorrentino. All. Zullo 7.

IVREA (4-3-3): Alice 6, Scala 7, Tapparo 6, Sardaro 6, Cabras 6 (32' st Lantermo sv), Pellone 6, Zamuner 6.5 (22' st Comentale 6), Bonaccorsi S. 6.5, Tallarido 6.5 (22' st Mosca 6), Bonaccorsi M. 6 (1' st Monteleone 6), Cervato 6 (13' st Potelli 6). A disp: Cantele, Benna, Costa, Tagirta. All. Tosoni 6

AMMONITI: 37' st Comentale (I)

ARBITRO: Manno di Torino 7

COLLABORATORI: Sperati e Cutillo

LE PAGELLE (I MIGLIORI)

CASELLE

Aprà 8 È il migliore in campo e non può essere altrimenti data la sua brillante prestazione nell'arco dei novanta minuti. Sin dalla battute inaugurali dell'incontro si denota come sia molto ispirato svariando con frequenza sul fronte offensivo e non offrendo punti di riferimento alla retroguardia difensiva avversaria. Un duplice aspetto, tecnico e tattico, che lo porta a salire in cattedra nel corso della seconda frazione di gioco. Prima firma la rete del vantaggio rossonero con un destro chirurgico e successivamente propizia il raddoppio di Montenegro sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto magistralmente.

Montenegro 7.5 Realizza il raddoppio della compagine di casa con un tap-in vincente da vero rapace d'area per posizionamento e riflessi. Ad eccezione della rete che spiana la strada verso la qualificazione per i padroni di casa, sulla corsia mancina è semplicemente mastodontico. Esegue entrambe le fasi con accortezza, dedizione e un ritmo elettrizzante. Cerca spesso di attaccare la profondità per creare superiorità sul fronte offensivo rossonero e al tempo stesso non lascia spazi scoperti in fase di copertura.

Trovato 7.5 È il regista, il punto di riferimento della linea di centrocampo di Zullo. Imposta l'azione, verticalizza, gioca come centrale ma agisce anche come vertice basso anteposto alla retroguardia difensiva denotando uno spiccato dinamismo. Coniuga un buon tasso tecnico nei passaggi e nei lanci lunghi ad una verve agonistica di spessore che lo porta ad essere incisivo anche nei contrasti.

IVREA

Scala 7 Tra le file della compagine ospite emerge la sua performance per tutto quello che riesce a creare, in termini di pericolosità, sul fronte offensivo. Dopo appena centottanta secondi dal vantaggio avversario, è autore di una straordinaria progressione sulla corsia destra com solamente il palo ad interporsi tra il suo destro diagonale e la rete del pareggio. Oltre al legno colpito si fa apprezzare per il suo spirito guerriero e il suo notevole dinamismo sulla mediana.

Stefano Bonaccorsi 6.5 Buona partita da parte del mediano dell'Ivrea che, agendo tra le linee di centrocampo e della linea arretrata, è sempre presente all'interno della manovra offensiva per le sue doti nell'impostare l'azione. In fase di copertura emerge per le sue abilità in qualità di recupero della sfera e per la sua determinazione nei duelli dove si rivela un avversario molto ostico da affrontare.

Tallarido 6.5 Sfiora la rete del vantaggio con un destro al volo dallo spiccato coefficiente di difficoltà. Non riceve molti palloni giocabili ma esegue il lavoro sporco sul fronte offensivo, tenendo alta la squadra, aprendo gli spazi alle incursioni dei centrocampisti e facendo a sportellate coi difensori avversari.