Ci rivediamo a marzo: ecco le 8 regine di coppa

Il 2022 di coppa Promozione si conclude qui, al termine di un'altra due giorni pazzesca. Gli infrasettimanali di coppa hanno spesso regalato sorprese e qualificazioni fuori pronostico e questa volta, a condire il tutto, ci sono anche risultati rocamboleschi al limite del tennistico. Ecco le magiche 8 qualificate alla Final Eight di marzo 2023.

GIRONE A

Sulla carta sarà un Davide contro Golia, nella realtà dei fatti sarà un vero e proprio big match. Doppia partita tutta made in Girone A giocate mercoledì 9 novembre e che ha visto festeggiare Bulè Bellinzago e Ceversama, entrambe vittoriose tra le mura amiche. Il Bulè di Thomas Forzatti ne rifila 4 al Feriolo, a cui vanno fatti doverosi complimenti per essere arrivato comunque a un buon punto della competizione. Dopo il 2-0 direttamente in riva al lago i novaresi gialloblù vanno avanti con l'autogol di Falciola, prima Rogora e un doppio Repossini chiudessero i giochi definitivamente.

Di fronte alla capolista del girone A ci sarà la sorprendente neopromossa Ceversama, che dopo lo scalpo della Fulgor Valdengo nel turno precedente si prende anche quello di un'altra neo-retrocessa, il LG Trino, vincendo pure il ritorno in casa. Nonostante il vantaggio vercellese firmato da Vergnasco, che aveva segnato pure all'andata in casa biancazzurra, i biellesi hanno reagito con Carlo Perazzone, che con una doppietta in 3' porta a tre centri totali siglati al Trino tra andata e ritorno. Sarà una grande sfida tra due formazioni che, in questa competizione, hanno ampiamente convinto.

GIRONE B

Due partite a modo loro storiche, per risultato e qualificazioni. Prima di tutte la vittoria straordinaria del Caselle di Christian Zullo, che in questa competizione ci crede eccome e schianta l'Ivrea 2-0 al termine di una partita praticamente perfetta. I sentori dell'impresa si potevano auspicare già dalla gara di andata, quando i rossoneri hanno pareggiato in casa eporediese 0-0, e l'impresa si è compiuta in casa grazie alle reti di Aprà e Montenegro nella ripresa. Un primo tempo equilibrato dove gli ospiti di Tosoni hanno provato ad andare avanti, ma è il secondo tempo delle Pantere a sorprendere tutti, al punto da strappare un super pass per i quarti di finale in programma a marzo.

L'altro biglietto per la Final Eight di marzo lo strappa il Lascaris di Falco, ma lo fa al termine di una gara senza senso contro il Lesna Gold: gli oronero di Bonello sembravano avere un buon vantaggio dopo la vittoria del Soffietti per 0-1, ma a Grugliasco finisce 4-5 per i bianconeri, che in virtù dei gol fatti in trasferta accedono ai quarti di finale. Gara che sembrava potesse sorridere ai padroni di casa, andati avanti con Monteleone, ma il Lascaris sale in cattedra e di fatto mette in ghiaccio la partita pareggiando prima con Aiello e dilagando clamorosamente con la super tripletta di Scavone, sempre più bomber di questo Lascaris. Varvelli sembra riaprire la questione con una doppietta pesante, ma la zampata di Marginean fissa il tutto su un sicuro 3-5. Il secondo gol di Sbriccoli in maglia Lesna serve a poco, se non a sistemare il risultato sul 4-5 che qualifica comunque il Lascaris.

GIRONE C

Cadono le grandi, agli ottavi di finale di Coppa Promozione. Fra Carmagnola e Pancalieri Castagnole è finita entrambe le volte in pareggio, ma sono i grigio-granata a strappare il pass per il turno successivo: tutto ciò grazie alla regola dei gol segnati in trasferta, che premia la formazione di Diego Melchionda. Dopo il 2-2 maturato in quel di Pancalieri, la sfida di ritorno è terminata con il risultato di 3-3: a Carmagnola sono gli ospiti a portarsi avanti di due misure, prima con la rete di Astore e successivamente con quella di Usai; gli uomini di Sandro Contieri pareggiano i conti con la doppietta di Rebola e riescono nella rimonta totale con gol di D’Urzo. A circa 20 minuti dalla fine, sono gli azzurri a intravedere la strada per i quarti, ma a interrompere il cammino dei carmagnolesi c’è lo zampino di Mazzieri, che siglando il gol del definitivo pareggio regala il passaggio del turno. La Coppa è strana, si sa, è ad avere la meglio è stata l’ultima classificata del Girone C, ai danni proprio della capolista.

Sorte simile anche per il Pedona, lo scorso anno finalista della competizione e questa volta uscito agli ottavi per mano del Benarzole: dopo il 3-3 di Narzole, alla squadra di Cortassa basta un nonnulla per andare ai quarti. Ci pensa ancora una volta Matteo Bersagli, sempre da calcio di rigore: dopo aver deciso l’importantissima sfida di campionato con il Busca, il classe 2001 affonda anche i borgarini, rendendosi nuovamente impeccabile dagli 11 metri. Questione di Bersagli.

GIRONE D

I Quarti di finale di Coppa Promozione D saranno un affare di Pastorfrigor Stay e Castellazzo. Ma andiamo per ordine: in uno dei quattro anticipi del mercoledì, a Casale Monferrato la corazzata di Perotti ha schiacciato l'Atletico Torino con un 4-2 arrivato solamente oltre il 90esimo dopo l'altra vittoria 2-1 dell'andata in casa gialloblù. A sbloccare la partita ci pensa il classe 2002 Chiesa, che davanti a Grande ha gonfiato la rete dopo neanche 5 giri d'orologio. Pari Atletico che non si fa attendere molto con Badji che approfitta di un'incertezza della difesa biancoblú per ristabilire l'equilibrio. Il primo tempo è una bagarre senza esclusione di colpi e dopo altri 5' l'ex Casale Ardit Mullici riporta avanti la squadra di Perotti, ma Tine dopo 10' riacciuffa gli avversari e porta il risultato sul 2-2 dopo 25'. Un primo tempo epico di alti e bassi col punteggio rimasto in bilico fino al 2' di recupero del secondo tempo quando Miglietta, capitano dei monferrini, manda al turno successivo la Pastorfrigor con un missile che batte Grande. Grande che prima del triplice fischio è costretto a raccogliere la quarta palla dal fondo della sua rete dopo altri 4' quando anche Grosso si iscrive al festival del gol.

Discorso analogo anche per il Castellazzo di Molina: i biancoverdi portano rispetto alla competizione e scendono in campo con una formazione che per almeno 8/11 riapecchia quella titolare ed infatti ad Arquata, contro un'Arquatese piena di seconde linee, la big alessandrina si porta in vantaggio con Kolaj e trova il bis con Di Santo (tornato grande con Molina). I biancoblú di Vennarucci dimezzano lo svantaggio con Manzati ma è troppo tardi per ribaltare le sorti dell'ottavo di finale. Sarà dunque Perotti contro Molina. In un Quarto di Coppa che promette scintille.

COPPA PROMOZIONE, RITORNO OTTAVI DI FINALE

BULE' BELLINZAGO - Feriolo 4-0 (Andata: 2-0)

RETI: autogol Falciola, Rogora, Repossini, Repossini.

CEVERSAMA - Lg Trino 2-1 (Andata: 3-1)

RETI (0-1; 2-1): 39' Vergnasco (L), 12' st, 15' st Perazzone (C).

CASELLE - Ivrea 2-0 (Andata: 0-0)

RETI: 11' st Aprà, 21' st Montenegro.

Lesna Gold - LASCARIS 4-5 (Andata: 1-0)

RETI (1-0; 1-4; 3-4; 3-5; 4-5): Monteleone (Le), Aiello (La), 3 Scavone (La), 2 Varvelli (Le), Marginean (La), Sbriccoli (Le).

Pedona - BENARZOLE 0-1 (andata: 3-3)

RETE: 30' rig. Bersagli.

Carmagnola - PANCALIERICASTAGNOLE 3-3 (Andata: 2-2)

RETI (0-2; 3-2; 3-3): Astore (P), Usai (P), Rebola (C), Rebola (C), D'Urzo (C), Mazzieri (P).

PASTORFRIGOR STAY - Atletico Torino 4-2 (Andata: 2-1)

RETI (1-0; 1-1; 2-1; 2-2; 4-2): 3' Chiesa (P), 10' Badji (A), 15' Mullici (P), 25' Tine (A), 47' st Miglietta (P), 51' st Grosso (P).

Arquatese - CASTELLAZZO 1-2 (Andata: 2-3)

RETI (0-2; 1-2): Kolaj (C), Di Santo (C), Manzati (A).

ABBINAMENTI QUARTI DI FINALE (A: 2 marzo 2023; R: 16 marzo 2023)

BULE' BELLINZAGO - CEVERSAMA

CASELLE - LASCARIS

BENARZOLE - PANCALIERI CASTAGNOLE

PASTORFRIGOR STAY - CASTELLAZZO