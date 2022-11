Dopo la stangata al giocatore parla la società: «Contro di lui, familiari e compagni ripetute minacce»

«Dobbiamo prendere atto del fatto che, da domenica, il ns. tesserato oltre che i suoi familiari ed i tesserati della USD JUVENTUS DOMO siano stati oggetto da parte di terzi soggetti di gravi e ripetute minacce delle quali, ovviamente, gli autori risponderanno nelle sedi più appropriate». A quanto pare passerà ora sul piano penale e su più fronti il post partita di Juve Domo-Dufour Varallo, gara ormai arcinota della scorsa domenica 6 novembre e da diversi giorni sulla bocca di tutti. E dopo la squalifica dell'esterno sinistro Niccolò Falcioni per 5 anni (con proposta di radiazione fatta alla FIGC), si fa sentire anche il club ossolano della presidente Marisa Zariani.







Che ha atteso le decisioni del giudice sportivo dopo aver comunque sospeso l'autore del brutto gesto nei confronti di Gabriele Testori (una gomitata in volto mentre il giocatore della Dufour Varallo stava festeggiando il 3-2 di un compagno, con come esito una ferita alla bocca e alcuni denti rotti) già nei giorni scorsi. Oltretutto Falcioni non era certo un giocatore qualsiasi nel club, vista la presenza in organico sin dal 2017 ai tempi dell'Eccellenza. Presenza che a questo punto si interrompe nella maniera più brusca possibile a meno di ricorsi che il comunicato stampa della Juve Domo sembra preannunciare. Espone così la presidente Zariani:





«In merito all’ episodio che si è verificato durante l’incontro di domenica scorsa al Curotti di Domodossola la Società USD JUVENTUS DOMO prende atto di quanto deciso dal Giudice Sportivo. Il ns. tesserato sig. FALCIONI NICCOLO’, già sospeso dalla serata di domenica, produrrà le sue controdeduzioni nelle sedi appropriate. La USD JUVENTUS DOMO, che in questa vicenda è coinvolta suo malgrado, nell’augurare a GABRIELE TESTORI di ristabilirsi al più presto, si mette a disposizione di tutte le parti affinché si possa ristabilire un clima di “normalità”. Per il resto ci si augura che il “gioco” calcio possa essere un momento di condivisione, di svago e di gioia». Di svago e gioia effettivamente in questa vicenda se ne sono visti ben pochi.