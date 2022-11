Hanno 31 anni in due e con i loro gol stanno facendo entusiasmare una città

Grazie ai loro centri domenica scorsa l’Arona è riuscito a ribaltare la partita contro il Piedimulera e avvicinare il secondo posto a soli 2 punti. Viva ancora una volta la classe 2006 dunque in casa biancoverde, dal momento che a segnare per la squadra di Enrico Ragazzoni sono stati Riccardo Corradino e Filippo Bagarotti, entrambi al 2° gol in questo campionato, con il secondo subentrato al primo (nel 3-1 finale c’è stata anche la rete dell’esperto Filippo Capacchione). Continuano alla grande le soddisfazioni per la «linea verde» dell’Arona, molto marcata in questa stagione. Già esordienti sul finale della scorsa stagione, i due giovanissimi si stanno rivelando davvero armi preziose per i lacuali.





Per, che ha compiuto 16 anni a gennaio, si è trattato addirittura del 2° gol consecutivo, dal momento che era già andato a segno nel turno precedente in casa dell'Omegna, in un impianto sportivo (il Liberazione) storico per il calcio dilettantistico piemontese. Inveceper, ad ora neanche ancora 16enne (li compirà tra una settimana circa) gol già alla seconda di campionato a settembre contro il Valduggia. Non si discosta dal suo pensiero in tema di giovani il tecnico

Un undici di partenza stagionale dell'Arona in campionato, con presente dal 1' Filippo Bagarotti (il primo in alto da sinistra)

«Non credo conti l’età, né il fatto che faccia “figo” provare a schierare ragazzi il più giovani possibili per vedere come andrà, semplicemente chi gioca è perché se lo merita, e per quello che mi riguarda un 2006 può benissimo giocare al posto di un 2002 se dimostra di essere più bravo - nota Ragazzoni - sono contento dei loro gol di domenica scorsa, allo stesso modo della squadra perchè è stata brava a reagire allo svantaggio iniziale contro un buon avversario. Ora affrontiamo una partita molto difficile contro la Pro Novara, sapendo che non siamo a livello di chi ci sta davanti, pur avendo una buona rosa».





L’Arona con l’ultimo successo è tornato sotto in classifica a 2 punti dai novaresi. Chiaro che andare a vincere sul campo di Vignale vorrebbe dire diventare la rivelazione del campionato. Sicuramente uno trapartirà titolare, come sempre successo finora in campionato, mentre in Coppa si è visto all'opera anche un altro classe 2006 come il portiere, 16 anni compiuti a settembre, In quest'ultimo caso chiaramente il ruolo penalizza la possibilità di racimolare gettoni, considerata la presenza in squadra di un numero uno affidabile e più esperto come. Le dinamiche di squadra finora hanno premiato di più, con 530 minuti giocati e titolare ben 7 volte, in un reparto di centrocampo che ultimamente conta anche la presenza di, ex Atalanta e Pro Vercelli. Notevoli comunque anche le 4 apparizioni dal 1' di, con 404 minuti giocati, nonostante l'importante concorrenza di giocatori più affermati del calibro di