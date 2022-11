La banda di Calamita è eroica: Barbera, Mainieri e Govoni condannano alla prima sconfitta gli Orafi

Impresa titatica del PSG. Non c'è nient'altro da dire. La squadra di Calamita lotta, soffre, rischiando di capitolare in una prima mezz'ora in cui la Valenzana schiacciasassi ha dominato partita e pallone ma non è riuscita a chiudere il match, e alla prima occasione utile, i verdeblù sono diventati cinici come non lo sono mai stati fin qui in stagione: bomber Barbera infatti trova il pari, rispondendo al vantaggio rossoblù firmato Cavigiola, alla prima conclusione in porta e dopo 3' trova addirittura il raddoppio col suo ministro del centrocampo Mainieri ribaltando in 5' risultato e Valenzana letteralmente sotto shock. Al rientro...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?