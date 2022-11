Motta come Pippo Inzaghi, il Villa stende il Tribiano

Termina 1-2 il big match tra Tribiano e Villa al termine di una partita folle dove i padroni di casa dominano ma non trovano tre punti fondamentali, visto anche gli altri risultati che li portano a un quinto posto ben distante dalle aspettative di inizio stagione. Un brutto stop a cui si dovrà al più presto rimediare. Per farlo servirà l'atteggiamento messo in campo nel secondo tempo. Anche perché la rosa, visti i giocatori e la qualità che ogni domenica viene messa in campo meriterebbe un piazzamento migliore. Certo è che il Villa operaio e ben posizionato in fase difensiva...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?