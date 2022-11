Tre gol in casa della capolista: la neopromossa vola al quarto posto

Grande successo per la Baranzatese, che espugna l'Enrico Colombo di Seveso con 3-1 ai danni della Base 96, fermando la marcia della capolista dopo nove vittorie consecutive. Dopo un primo tempo a reti bianche, in cui l'unica vera occasione da gol capita sui piedi di Cazzaniga, la Baranzatese sblocca il risultato al 12' della ripresa con la rete di Stoica, ma si fa rimontare dopo pochi minuti dalla zampata di Marinoni, in gol per la sesta partita consecutiva. Gli ospiti, però, dopo qualche minuto di contraccolpo psicologico, ritrova solidità e convinzione, trovando il raddoppio con una grande azione sull'asse Cavalli-Messaoudi....

