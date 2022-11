Una doppietta del centravanti trascina il La Spezia alla vittoria

L'importanza di avere un grande finalizzatore è indescrivibile. Il La Spezia batte il Pontevecchio grazie ad una prestazione monstre di Sow, autore di due gol - un rigore e una rasoiata in porta da fuori area - e di tanto lavoro per la squadra. Il Pontevecchio, invece, deve rimproverarsi una scarsa pericolosità offensiva. INIZIO SCOPPIETTANTE! L'arbitro fischia l'inizio del match e, nemmeno dopo cinque minuti, le due squadre iniziano già a darsi battaglia. La prima occasione è degli ospiti, con Donatiello che addomestica il pallone in area di rigore cercando poi di pescare il palo lontano. Pallone fuori di poco....

