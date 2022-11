Inarrestabili: la corazzata che sta disintegrando la concorrenza

Il Carmagnola prende il largo e non si ferma più. La squadra di Sandro Contieri si impone anche nel derby contro il Carignano, inizialmente andando sotto nel punteggio a causa della rete di Gioacas per i locali, poi recuperando con il gol del solito Costanzo (al momento in uno stato di forma invidiabile) e infine chiudendo i giochi con il sigillo del figlio d’arte, Luca Contieri, che regala al papà e a tutta la squadra tre punti fondamentali per effettuare un’importante fuga per consolidare il primo piazzamento nella griglia. La distanza è di +7 rispetto al Benarzole, reduce dal ko...

