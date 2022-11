Dopo 10 vittorie di fila perde anche la capolista, sconfitta in casa e senza gol fatti

Il Casteggio si ferma. Dopo 10 vittorie consecutive arriva la prima sconfitta contro una grandissima Rhodense che da quando è arrivato De Lillo in 4 partite non ha mai perso e ne ha vinte 3. La squadra di Rho ha proprio cambiato passo e gli ultimi risultati ne danno la prova. La Rhodense con questo risultato sale all'ottavo posto, invece il Casteggio mantiene la prima posizione a +6 sul Vighignolo; quest'ultimo non è riuscito a imporsi sul campo di casa contro la Barona Sporting che ha giocato per più di 70 minuti in 10 uomini. Barona trascinata da un Marcantoni...

