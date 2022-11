Le prime due non sanno più vincere, la terza ribalta un super derby e va a -2 dalla vetta

Dopo l'inaspettata separazione di martedì sera tra l'Arcellasco e il tecnico Ivan Iotti, il nuovo corso targato Matteo Pessina, promosso dall'Under 19, inizia con un pareggio - il terzo di fila per le poiane - contro il neopromosso Galbiate. Rossetti su calcio di rigore porta in vantaggio i suoi, poi, in una ripresa più sbarazzina dei lecchesi, Agostoni timbra il classico gol dell'ex e regala agli ospiti un ottimo punto, che il tecnico Marco Canella analizza così: «Nei primi 45 minuti siamo partiti coperti, lasciando molto campo a loro perché sapevamo che sono forti. Hanno colpito una traversa clamorosa su...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?