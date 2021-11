Sesto 2012-Cavallino Bianco: biancorossi esaltanti, apre Brambilla poi chiudono il match Rizzi e Ziolini, autori di un super match

Un Cavallino Bianco rampante mette in mostra una performance quasi perfetta. Sono cinque le reti con cui i biancorossi vincono il match giocato in trasferta contro il Sesto 2012. Sul prato verde del Centro Sportivo Boccaccio gli ospiti aprono le marcature allo scadere di un primo tempo combattuto grazie al gol del numero 5 Leonardo Brambilla. Nel secondo tempo il Cavallino mette la marcia più alta ed è autore di una splendida prestazione di gruppo. Altri due gol arrivano proprio nella seconda frazione grazie e nel terzo tempo chiudono poi la partita il numero 13 Mario Rizzi, migliore in campo...

