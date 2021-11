CG Bresso-Ausonia, Marzano e Fidani creano e segnano, portando i padroni di casa a una meritata vittoria

Con quattro gol e un’ottima prestazione dal punto di vista tattico, il CG Bresso fa suo l’incontro con l’Ausonia, terminato appunto 4-0 in favore dei padroni di casa. I ragazzi di Rizzi, scesi in campo con in avanti Marzano e Frasson e Fidani a sostegno, dopo un avvio lento e un po’ mollo sono riusciti a spiccare anche dal punto atletico, alzando i ritmi rispetto agli avversari. Avversari che hanno potuto limitare il passivo grazie agli interventi di Testini, che è stato incredibilmente reattivo su un buon numero di conclusioni ed è riuscito ad evitare l’imbarcata per la squadra di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con