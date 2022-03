3 gol in 9 minuti: che spettacolo tra Enotria e Aldini!

Chi ha detto che per rendere spettacolare una partita di calcio debbano esserci per forza una valanga di gol? Aldini-Enotria è l'esempio perfetto, viste che le reti in via Orsini sono state solamente tre - tutte nel terzo tempo a opera di Gusmini e Principe per i rossoblù e Spada per i Falchi - mentre non sono mancate le emozioni e i gesti tecnici. Le prime sono ad opera dei ventidue protagonisti, guidati magistralmente da due figure preparate come Guadagna e Terrieri - rispettivamente istruttori di Aldini ed Enotria - e capaci di dare vita a una partita che non ha nulla da invidiare a quelle dei "grandi". Parlando di gesti tecnici è doveroso menzionare le straordinarie parate dei tre portieri - Dossi, Luoni e Zaour - e le conclusioni deliziose di centravanti come il trio di casa Borsani-Stracquadaini-Botros e la coppia ospite Aicardi-Gusmini, senza dimenticare poi le retroguardie - capitanate da Lavezzari da una parte e Rubino dall'altra - e le linee mediane, quest'ultime guidate con personalità da Ferrando - coadiuvato dal quartetto Bisogni-Rettura-Fondelli-Aprigliano - e Bergamaschi.

CERTEZZE

Bastano all'incirca una ventina di secondi per capire quanto sarà roseo il futuro dell'Aldini e dell'Enotria, da sempre unite dal passato, attualmente dal presente e a quanto pare anche dal futuro. A partire leggermente meglio è l'Aldini, trascinata da capitan Borsani e Spada: il primo agisce da centravanti in coppia con Botros, il secondo è il fulcro del gioco e pulisce col suo destro un'infinità di palloni. Le abilità di quest'ultimo esaltano quelle del capitano, che nel giro di cinque minuti va vicino al gol per ben tre volte: al 9' lascia sul posto Chiesa, se la sposta sul mancino ma non trova la porta da ottima posizione; all'11 salta prima Bergamaschi poi ancora Chiesa, trovandosi però di fronte un ottimo Zaour che para sul più bello; al 14' semina il panico superando nell'ordine Caserta e Zaour - quest'ultimo uscito in presa bassa - ma a mettersi tra lui e il gol c'è un Chiesa versione Superman. La risposta rossoblù arriva poco prima del 15', quando Gusmini prova a pescare il jolly da fuori area non trovando però lo specchio della porta.

RISCATTO

Smaltita la paura per una buona occasione capitata sui piedi di Botros - servito in maniera efficace da Stracquadaini (2') - l'Enotria inizia a macinare gioco, facendosi oltretutto vedere in maniera più insistente dalle parti di Dossi prima e Luoni poi. Quanto accade nel secondo ma soprattutto nel terzo tempo lo conferma, visto che i rossoblù si dimostrano capaci di andare a segno per ben due volte. Ad apparecchiare ci ha pensato un tiro alto di Aicardi a metà ripresa (9'), dopodiché a prendersi la scena sono stati Gusmini e Principe. Il "diez" rossoblù lo fa splendido a inizio ripresa, quando accetta l'invito di Bergamaschi e batte Luoni con una bella conclusione in diagonale (6'); il numero 6 è invece lesto nell'approfittare di un'ottima assistenza dello stesso Aicardi e letale nell'infilare alla sinistra di Luoni il secondo gol di giornata (12'). Il tutto dopo il sussulto di Marchettini al 7', con il tentativo dell'esterno rossoblù che non è altro che la normale conseguenza dopo una mezz'ora giocata in maniera magistrale. Prima della fine la gioia del gol arriva anche per l'Aldini, che con il sigillo di Spada - autore di un gran gol da fuori quasi a tempo scaduto - mette la ciliegina sulla torta dopo una prova importante sotto tutti i punti di vista.

IL TABELLINO

ALDINI-ENOTRIA 1-2

RETI: 6' tt Gusmini (E), 14' tt Principe (E), 15' tt Spada (A).

ALDINI: Dossi, Bisogni, Ferrando, Rettura, Fondelli, Borsani, Stracquadaini, Spada, Aprigliano, Luoni, Lavezzari, Botros. All. Guadagna.

ENOTRIA: Zaour, Caserta, Chiesa, Bergamaschi, Principe, RUbino, Marchettini, Aicardi, Gusmini. All. Terrieri.