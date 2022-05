Due gioielli classe 2012 coronano il proprio sogno: è fatta per il passaggio al Monza

Vedere il tuo sogno esaudirsi fa volare alto. Raggiungerlo tenera età di 10 anni ti rende il bambino più felice del mondo e fa volare altissimo. Indossare una maglia come quella del Monza, che fino al giorno prima la vedevi addosso a giocatori professionisti di Serie B, non può che farti partire viaggi intergalattici nella testa. Lo sanno perfettamente Lorenzo Spada e Diego Borsani, classe 2012 dell'Aldini che dall'1 luglio saranno ufficialmente due calciatori del Monza. Un percorso iniziato assieme in via Orsini e che proseguirà, sempre l'uno di fianco all'altro, in via Ragazzi del '99: un'esperienza unica per due giovani appassionati di calcio, pieni di sogni nel cassetto e forti di talento fuori dal comune.

QUI SPADA

Lorenzo di mestiere fa il centrocampista, è un vero asso palla al piede e può contare di una forza fisica non indifferente. La sua posizione abituale è davanti alla difesa, laddove sa rispondere presente in ogni circostanza: in impostazione, mettendo in campo la tecnica e il senso della posizione; in ripiegamento, visto che sa agire da diga a supporto del reparto arretrato; nei calci piazzati, avendo a disposizione qualità balistiche non indifferenti. Senza dimenticare poi un'intelligenza tattica fuori dal comune, essendo un centrocampista che ama giocare a testa alta e, forte di un'ottima visione di gioco, sa sempre optare per la soluzione più corretta nelle varie circostanze di gioco.

LA SCHEDA DI LORENZO SPADA

NOME : Lorenzo Spada

: Lorenzo Spada ÈTA : 10 anni

: 10 anni RUOLO : Centrocampista

: Centrocampista PIEDE : Destro

: Destro SKILLS : Tecnica e fisicità

Lorenzo Spada immortalato nella sfida contro l'Enotria

QUI BORSANI

Diego rappresenta invece il più classico dei centravanti. Nell'ultimo campionato, forte della fascia da capitano al braccio, ha rappresentato il riferimento offensivo della sua Aldini: velocità, dribbling e fantasia sono le caratteristiche che lo contraddistinguono, senza poi dimenticare una capacità fuori dal comune in zona gol. Difatti, come tutti gli attaccanti che si rispettino, ha un buon fiuto del gol e negli anni passati in via Orsini ne ha segnati a valanga. Reti ma non solo, visto che per caratteristiche ha dimostrato di saper giocare bene sia spalle alla porta, offrendo sponde costanti ai compagni, che in profondità, smarcandosi e cercando pertugi dove poter far male.

LA SCHEDA DI DIEGO BORSANI

NOME : Diego Borsani

: Diego Borsani ETÀ : 10 anni

: 10 anni RUOLO : Attaccante

: Attaccante PIEDE : Destro

: Destro SKILLS : Tiro, dribbling e velocità

Uno scatto di Diego Borsani durante una partita di campionato contro l'Enotria

FUTURO

Entrambi milanesi e cresciuti a pane e pallone, rappresentano per l'annata 2012 dell'Aldini due veri e propri punti di riferimento. Lorenzo, in via Orsini dall'età di sei anni, ha iniziato il proprio percorso nella squadra blu finendo poi per diventare una colonna portante della bianca; Diego è invece da sempre capitano e leader tecnico della formazione bianca. L'avventura in via Orsini è giunta al suo epilogo: da questo lunedì il Monza gli ha infatti spalancato le porte, tant'è che da qui alla fine dell'anno si alleneranno e giocheranno con la casacca biancorossa. Dopodiché, dall'1 luglio, verrà formalizzato il passaggio ai brianzoli: una grande vittoria per l'Aldini, dimostratasi ancora una volta fabbrica di talenti, ma una grandissima soddisfazione soprattutto per i due classe 2012, che inizieranno un percorso tutto nuovo in una realtà di spicco quale è il Monza.