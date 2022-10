Tredici proprio come il nome del Leone: da Landi a Restuccia, è una festa del gol

Le sconfitte più severe, si sa, sono quelle che ti fanno imparare di più, per questo si può immaginare come la partita tra Leone XIII e Club Milano abbia significato forse di più per chi ha incassato 13 gol, piuttosto che per chi li ha segnati. I piccoli biancocrociati si sono confrontati contro un avversario evidentemente più pronto sia sul piano tecnico che su quello atletico, ma è stato comunque un piccolo passetto in più verso una maturazione che non può che proseguire in maniera proficua nel corso del campionato. Scoppiettanti e tecnicamente già molto interessanti, i leonini di sono divertiti a cercare sempre nuove soluzioni per segnare, mettendo in mostra un repertorio completo da perfezionare sempre di più, aspettando avversari di livello più paragonabile al proprio.

LANDI, IL BOMBER DI "RAPINA"



Leone che si schiera in campo con Cristina tra i pali, in difesa capitan Noè (che leader!), accanto a Rizzo; Trebilcock nel cuore della mediana, Montella e Bursic larghi dietro a Landi. Risponde il Club Milano con Villavicencio Cruz in porta, coppia arretrata Pisanello-Warnakulasuriya, centrocampo da destra a sinistra con Cane-Straniero-Maiorana, Ratsa di punta. Due le reti nella prima frazione per i padroni di casa, che tengono saldamente in mano le redini del gioco. Il primo arriva con Landi, approfittando di una carambola, il secondo con un bellissimo tiro da fuori di Trebilcock, sicuramente una delle reti più belle in assoluto. Da registrare anche il contrasto che lascia a terra Montella, ma con un po' di magico ghiaccio spray le lacrime spariscono e il numero 11 si rialza e torna a giocare proprio come un leone.

È però nel secondo tempo che i 2013 di via Rossetti prendono il largo, grazie a tanti cambi di alta qualità che fiaccano la buona resistenza mostrata dal Club nel primo tempo. Le reti arrivano a raffica: sigilla Zuccherini con una notevole azione personale, poi è Tommy Magnoli a rubare palla prima di mettere dentro il 4-0. Lo stesso numero dieci si trasforma in assist-kid per Restuccia (davvero un bel mini-calciatore), per poi segnare di sinistro un altro gol personale. «Non dobbiamo lasciarli tirare!» dice con coraggio Villavicencio ai suoi, e il portiere del Club Milano sarà alla fine il migliore dei suoi, sventando moltissime occasioni nonostante i molti gol subiti. Prima della fine del secondo tempo, però, c'è ancora spazio per un gol ancora di Restuccia con una velenosa traiettoria da corner.

L'ultimo tempo è ancora una girandola di gol: altri due di Landi, sempre capace di approfittare della minima disattenzione come solo i veri bomber. Ma c'è gloria anche per Montella, di nuovo Zuccherini, e ancora Restuccia, che sigla a tutti gli effetti tre gol e mezzo: l'ultimo infatti è una specie di autorete, ma propiziata ancora una volta dal genietto in maglia blu e calzettoni arancio.

Menzione finale per la corsa dei pargoli verso i propri tifosi, e per il fair play mostrato dalle squadre nel post partita, a dimostrazione che anche un risultato così ampio non è mai un problema né per i bimbi, né per istruttori e dirigenti che sanno guardare oltre.





IL TABELLINO



Leone XIII-Club Milano 3-0

RETI (2-0, 5-0, 6-0): Restuccia (L), Restuccia (L), Restuccia (L), Restuccia (L), Zuccherini (L), Zuccherini (L), Landi (L), Landi (L), Landi (L), Magnoli (L), Magnoli (L), Montella Luigi Bursic (L), Trebilcock Tommaso (L).

LEONE XIII: Cristina, Noè, Rizzo, Gencarelli, Bottaro, Restuccia, Zuccherini, Landi, Magnoli, Montella Luigi Bursic, Trebilcock Tommaso. All. Quarto.

CLUB MILANO: Cane, Casilli, Maiorana, Pagnozzi, Straniero, Villavicencio, Pisanello, Ratsa, Warnakulasuriya.