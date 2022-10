Le sette gemme di Villapizzone e la profezia di Seminario: prossimamente al cinema

L'urlo di richiamo "Giallo! Viola!" del Villapizzone ha rimbombato con forte eco sul campo da gioco di sabato. I sette gol donano gran gioia ad una rosa che ha solo da poco iniziato ad assaporare la grande avventura di una stagione calcistica. Si è dimostrata, dunque, già grandissima coesione all'interno del gruppo di via Perin del Vaga oltre che ad una notevole prestazione dei giovani in campo, in particolare nella fase finalizzativa. Non da meno, però, è stato lo spirito tecnico dell'Oratorio San Giuseppe che con due reti si mantiene momentaneamente in vantaggio dopo la prima frazione di gara: l'instancabile Follieri fa cavalcare i gialloblù sulla sua doppietta personale regalando al vivissimo pubblico sugli spalti anche un mitico eurogol.

CHE GOL!

Quando le partite sono fatte di sorrisi, è impossibile non esser testimoni di bellissime prestazioni. Non è un caso che la formazione fatta di piccoli "Teen Titans" del tecnico Fulci ha immediatamente messo a segno un gol dopo soli tre minuti: Anedda, assaporata in gran corsa la fine della fascia sinistra, avvinghia tra i suoi piedi il pallone in movimento per poi concludere con un bel tiro a giro dal limite dell'area. Al primo di una lunga serie di gol diventa già festa per tutti i compagni gialloviola: dentro Seminario, Lo Re, Hovel, Deng e Ercoli, con Possamai a proteggere i pali. Ma sia chiaro: l'Oratorio San Giuseppe non ha mai perso la fede, anzi, il suo primo tempo è stato paradisiaco. Allenati da Porru, i dieci giocatori ospiti di quest'oggi non hanno mai dato per scontato nessuna giocata: partendo dalla difesa, Graziano mantiene con ottima sicurezza le redini della sua difesa, accompagnato da Alessio e Stefanelli. Nelle fasi offensive, i passaggi filtranti partiti dai guantoni del portiere Porru hanno garantito vari inserimenti di Buttice e soprattutto di Follieri. Il giovanissimo numero 30 ha marciato scattante sul terreno, superando spesso in velocità la difesa avversaria per concludere in rete la sua prima occasione utile al settimo minuto. È a centrocampo, poi, solo due minuti dopo, che fa trasformare in applausi il suo secondo gol: il suo destro sprigiona una "maledetta" che scende lentamente nell'incrocio dei pali destro.

Il driblomane Follieri in azione offensiva

Graziano e Follieri tra i protagonisti dell'Oratorio San Giuseppe

ON FIRE

Nella pausa, entrambe le squadre permettono una rotazione dalla panchina: gli ospiti smuovono quasi totalmente assetto, affidandosi in difesa ai fratelli Dakoli e D'Ettorre seguiti da Caramanti, mentre entrano Clemenza e Colella, numero 11, per il Villapizzone. I subentrati dei padroni di casa cambiano decisamente l'approccio nei confronti della gara ed il ritmo diventa sempre più incalzante: Colella con una doppietta subito mette in pari e poi in vantaggio la propria squadra, seguito da un legno e una traversa sfiorata da Ercoli, la cui prestazione offensiva è stata davvero accattivante. In seguito, darà Seminario il suo primo colpetto alla rete al nono minuto, insaccandola tra palo e portiere grazie ad una rocambolesca azione partita da calcio d'angolo. Da elogiare, d'altro canto, la reattività dei guantoni gialloblù di Porru, che proteggono la porta anche da possibili tap-in avversari, ed i proattivi movimenti di Buttice.

Seminario in una nuova azione offensiva

LA PREVISIONE

Il terzo tempo è in discesa per il Villapizzone, nonostante i diversi brividi partiti dall'Oratorio San Giuseppe. In particolare, gli ospiti quasi accorciano lo svantaggio al decimo minuto con un'azione individuale di Follieri: ne riesce a scartare tre, tra cui il portiere, per poi mandare di poco la palla oltre il palo sinistro con la porta praticamente vuota. «Se ti sposti più indietro, ti metto davanti la porta e segnerai» ha, invece, quasi predetto il piccolo Seminario ad Anedda prima dell'inizio del terzo tempo. Non sapeva però che sarebbe stato lui l'autore di una tripletta alimentata proprio da un'assist del suo compagno: cross dalla destra perfettamente in linea con il tempismo di Seminario che smuove la rete tirando al volo; il terzo, invece, si conclude dopo un bel tu-per-tu con il portiere. Sarà infine lo stesso Anedda a terminare le danze con doppietta personale, facendo volare a quota sette le reti del Villapizzone.

IL TABELLINO

Villapizzone - Oratorio San Giuseppe 2-1 (7-2)

RETI: 3' Anedda (V), 7' Follieri (OSG), 9' Follieri (OSG), 4' st Colella (V), 6' st Seminario (V), 13' st Colella (V), 5' tt Seminario (V), 10' tt Seminario (V), 15' tt Anedda (V).

VILLAPIZZONE: Possamai, Deng, Ercoli, Lo Re, Anedda, Hovel, Seminario. A disp. Colella, Clemenza. All. Fulci. Dir. Zerzi.

ORATORIO SAN GIUSEPPE: Porru, Graziano, Alessio, Stefanelli, Buttice, D'Ettorre, Follieri. A disp. Dakoli E., Dakoli D., Caramanti. All. Porru. Dir. Ballarini.