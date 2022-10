Tommy Grillo apre e chiude, nel mezzo un gran bell'Orione

Orione-Freccia Azzurra di 2013 è una partita che raccoglie tutti i migliori ingredienti del calcio di base. Un contesto ambientale sano e appassionato (la società di via Strozzi è una garanzia in questo senso); due squadre tecnicamente valide capaci di regalare giocate di qualità e bei gol; quel pizzico di magia che solo i più piccoli sanno regalare. Finisce 2-2 a gol, 2-1 a tempi per i Pulcini di Gaggiano, con una situazione di gol annullato che poteva in altre circostanza creare un po' di malumore, ma che è stata invece gestita alla perfezione dai due staff, e assorbita senza problemi dai bambini







GRILLO E I SUOI FRATELLI



Dopo una partenza a spron battuto dell'Orione che si rende per primo pericoloso, la partita si equilibra presto sui binari di una rivalità ad armi pari, spezzata dal primo bellissimo gol Gaggianese. Tommaso Grillo (sono tre i gemelli in campo!), prima punta ospite, si rende protagonista di una bellissima azione personale conclusa con un colpo "in caduta" che batte la prima volta il portiere di casa.



L'Orione però non ci sta, e nel secondo tempo torna in campo deciso a ribaltare le sorti dell'incontro forte anche dei nuovi ingressi. Maggiori le occasioni locali, se si fa eccezione per la traversa colpita dal coraggioso e talentuoso Netti, che si concretizzano un un super gol del numero 6 in maglia rossa, con un gran tiro da lontano, e con il raddoppio del 4 di casa che riceve palla al termine di una bella azione corale e mette dentro il gol del sorpasso. Nel mentre l'attento Cesareo si accorge a differenza nostra che il tesserino da giornalisti ci è caduto dal collo!

Le squadre tornano in campo nella terza frazione con l'Orione in vantaggio deciso a portarsi a casa il bottino pieno, intenzione testimoniata dalla traversa del numero 9 di via Strozzi. Il protagonista di giornata, tuttavia, è ancora una volta il biondissimo centravanti in casacca biancocrociata, che regala un'altra gemma personale valida per portarsi a casa la mini partita e i tre punti federali. Non è finita però, perché in chiusura di tempo l'Orione trova un altro (fantastico) gol all'incrocio, che però i bambini della Freccia chiedono di annullare per via di un possibile fallo in attacco. L'autoarbitraggio è argomento delicato, ma se gestito con buonsenso da parte degli adulti, tutto diventa più semplice: i Pulcini di casa sono perplessi e si voltano, come i loro piccoli colleghi, verso i propri allenatori, come a dire: "E adesso?". La risposta dei tecnici è solo in apparenza superficiale, perché nel profondo va a stimolare il senso di responsabilità : «Siete voi a decidere». La Freccia ha chiamato il fallo, ok, allora è fallo, e il gol non è buono. Questo il verdetto che i piccoli orionini digeriscono un po' a denti stretti ma che viene accettato da tutti, pubblico compreso, come un semplice evento di gioco che non guasta una piccola grande partita.

IL TABELLINO

Orione-Freccia Azzurra 1-2 (2-2)

RETI (0-2, 1-2)

ORIONE: Ferrari, Del Giudice, Grosso, Oneto, Raccah Ely, Pecchio Ghiringhel, Scalvini, Pilloni. All. Imbriaco

FRECCIA AZZURRA: Cesareo, Cristiano Matteo, Grilli, Grilli, Grilli, Leka, Negroni, Netti, Penna. All. Catalano.