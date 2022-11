Restuccia sempre top, il Leone si impone anche a Trezzano

Allo stadio della Nuova Trezzano le due squadre di casa dei Pulcini B giocano due partite in parallelo: il derby del girone 63 contro il Real Trezzano e lo scontro per le vette in classifica del girone 57 contro il Leone XIII. Entrambi gli incontri mettono in difficoltà i biancoviola che però, tenendo a mente gli errori commessi, miglioreranno certamente durante i prossimi allenamenti sfruttando a loro vantaggio i duri insegnamenti di questa giornata.

Assalto di Imbriani e Restuccia. Il Leone XIII non perde tempo e a solo un minuto dal fischio d’inizio, la punta magica di Emanuel Imbriani consegna il primo gol di vantaggio. Subito dopo Tommaso Noe prova il raddoppio ricevendo il pallone in traiettoria dal calcio dalla bandierina di Pietro Restuccia. Ma il secondo punto non tarda ad arrivare ed ecco che proprio Restuccia al 5’ insacca velocemente. Il Leone XIII è in forma e compatto, fa pressing riuscendo a schiacciare la Nuova Trezzano nella sua area. Al 7’ minuto Restuccia replica il successo conquistando un’altra rete aprendo un varco tra la mischia. Dei calciatori di casa che si distinguono per grinta e coraggio ci sono Alessandro Orellana in difesa, Mattia Benincasa centroavanti e Cristian Notari in attacco che, in più di un’occasione riuscirà a conquistare palla e a sfidare il portiere Alessandro Cristina. Intorno alla metà del tempo la Nuova Trezzano sembra poter cambiare il corso degli eventi. Riesce a dominare grazie al giropalla di Gabriele Colamartino e del compagno Leonardo Caliò, i quali consegnano la sfera a Diego Incorvaia che tenta di concretizzare. Segue un calcio d’angolo servito da Mattia Benincasa a Colamartino, che però mira troppo in alto il pallone.





Tripletta di Restuccia. La squadra ospite è determinata a vincere e come successo in precedenza, entra in campo attaccando immediatamente. Al terzo minuto è di nuovo il numero 7 Restuccia a guadagnare il gol con un destro potente che coglie di sorpresa il numero uno Alessandro Lorusso. Lorusso ha dimostrato durante tutta la partita sangue freddo e nervi saldi, nonostante i continui assalti moltissime sono state le volte che con le sue parate ha evitato il peggio, sicuramente uno tra i migliori in campo. Il secondo tempo è quello in cui le due squadre risultano più equilibrate. Notari riesce quasi a restituire il gol subito. Come una saetta velocemente l’11 conquista palla, risale, scavalca la difesa e a tu per tu contro il portiere tira, Cristina sfiora la palla e con il suo tocco riesce ad indebolire la sua forza ma non la blocca, il pallone debole si ferma a ridosso del secondo palo. Verso la fine del tempo la difesa della Nuova Trezzano devia la sfera al di là della linea di fondo cui fanno seguito diversi tiri dalla bandierina in favore della squadra ospite calciati prevalentemente da Restuccia. Tra loro Tommaso Magnoli e Niccolo Baccaglio tentano in tutti i modi di fare centro, ma Calio e Orellana insieme a Lorusso gestiscono bene la situazione.

Grande gol di Benincasa. Il terzo tempo si apre con grandi festeggiamenti, questa volta chi determina il dominio fin da subito è la Nuova Trezzano che appena dopo tre minuti segna un bellissimo gol. Risalendo con una falcata decisa Mattia Benincasa sferra da fuori area un tiro che s’insacca sotto la traversa di un incolpevole Cristina. La squadra di casa è padrona del campo e al Leone XIII serve un time-out per riordinare le idee. Una volta rientranti in campo infatti, i ragazzi ospiti sono più decisi e riescono di nuovo a mantenere il controllo che porterà ai sigilli finali di Luigi Filippo Montella al 12’ e di Baccaglio al 14’.

L'INTERVISTA

A fine partita il dirigente Marco Notari, Nuova Trezzano, ammette: «Riconosciamo i meriti del Leone XIII, ci hanno aggredito da subito, una squadra compatta tecnicamente preparata. Un plauso al nostro portiere Lorusso che è riuscito a limitare i danni. Siamo stati sfortunati con il tiro di Notari, molto bravo anche Benincasa che è riuscito a conquistare il gol»

Il tecnico Federico Quarto soddisfatto: «Sono contento di quello che vedo, i ragazzi stanno mettendo in pratica ciò che facciamo durante gli allenamenti. Bella partita contro un’ottima squadra avversaria».

Anche il tecnico del girone 63 Andrea Della Beffa a fine partita commenta: «Risultato 3 a 0 per il Real Trezzano, sono contento dell'impegno nonostante l'esito negativo. Fanno fatica ancora ad attarsi al calcio a 7. Il gruppo giocava lo scorso anno in CSI, ci sono dinamiche diverse».

IL TABELLINO

Nuova Trezzano – Leone XIII: 1-6 (1-4)

Reti: 1’ Imbriani (L); 5’ Restuccia (L); 7’ Restuccia (L); 3’st Restuccia (L); 3’ tt Benincasa (NT); 12’ tt Montella (L); 14’ Baccaglio (L)

Nuova Trezzano: Lorusso, Calio, Orellana, Colamartino, Incorvaia, Utano, Benincasa, Notari.

Leone XIII: Cristina, Noe, Rizzo, Baccaglio, Gencarelli, Bottaro, Restuccia, Murante, Imbriani, Magnoli.